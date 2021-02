Unión-Colón: el clásico santafesino le dará el manotazo inicial a la LAB

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El estadio cubierto Ángel P. Malvicino es el escenario en el que se enfrentarán tatengues y sabaleros para el arranque de la Liga Argentina de Básquetbol. Silvio Guzmán, Maximiliano Piedrabuena y Valentín Soldano serán los árbitros del derby.

El clásico santafesino entre Unión y Colón será hoy el atractivo punto de partida para la Liga Argentina de Básquetbol, el segundo escalón en la actividad local. El partido se jugará desde las 21 en el gimnasio Ángel P. Malvicino de la entidad tatengue, que funcionará como una de las burbujas en las que competirá la zona Norte del certamen.

Los otros equipos que intervendrán en ese escenario son Sportivo América de Rosario, Tiro Federal de Morteros, Echagüe de Paraná, Independiente de Santiago del Estero, Villa San Martín de Resistencia y Central Argentino Olímpico de Ceres.

Unión, bajo la conducción del DT Juan Francisco Ponce, concretará su octava temporada consecutiva en el básquetbol argentino de la segunda categoría.

El conjunto rojibanco consiguió reforzarse bajo los tableros, con las llegadas del ala pivote Sebastián Uranga (ex Estudiantes de Concordia, Obras Basket y Ciclista Juninense) y del interno Cristian Scaramuzzino (San Martín de Corrientes).

Entre los Sub-23, en tanto, el base Gastón Bertona (ex Obras Basket) y el alero Jerónimo Díaz Muller asoman como importantes piezas de recambio.

"Es un orgullo volver a competir esta temporada con un equipo que tendrá como principal objetivo ser protagonista", dijo el DT Ponce.

Por su lado, Colón asomará con su primera incursión en la Liga Argentina, tras llegar a un acuerdo y adquirir plaza. El armado del plantel sabalero quedó a cargo del DT Ricardo De Cecco (ex Salta Basket), quien volverá a "trabajar en la ciudad que estoy radicado hace muchos años".

"Lo tomo con alegría y responsabilidad. Ojalá seamos parte de un proyecto ambicioso para que Colón pueda resurgir en el básquetbol", se ilusionó el entrenador rojinegro. "Intentaremos ensamblar un equipo con jugadores de experiencia y otros juveniles. Ojalá logremos los objetivos que es meternos entre los ocho para jugar play offs", expresó.

El conjunto rojinegro tendrá como una suerte de jugador franquicia al experimentado perimetral Diego García, de 41 años, con pasado exitoso en Ben Hur de Rafaela, Quimsa de Santiago del Estero y Peñarol de Mar del Plata. El base vistió, curiosamente, la camiseta de Unión en la temporada 2019-2020.

También estará el alero Agustín Carnovale (ex Echague de Paraná), el pivote cubano Pedro Bombino Parada (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) y los Sub-23, Tomás Gutiérrez y Joaquín Ríos, ambos ex Atenas de Córdoba.

Terna arbitral

El Colegio de Árbitros de la Asociación Santafesina de Básquet también entrará en la historia hoy, cuando Unión y Colón se enfrenten en el estadio cubierto Ángel P. Malvicino. Es que la Asociación de Clubes designó a Silvio Guzmán, Maximiliano Piedrabuena y Valentín Soldano, tres de sus integrantes, para impartir justicia en el clásico ciudadano. El Comisionado Técnico del partido inaugural será el sunchalense Marcelo Patriglia. El duelo será televisado por 5RTV, el Canal de la Provincia.

La programación

Luego del inicio de la LAB de esta noche en el Ángel P. Malvicino, habrá cuatro partidos diarios desde el sábado, con el siguiente detalle:

Sábado 20: 11, Sportivo América-Tiro Federal; 16.30, Echagüe-Independiente (SdE); 19, Unión-Villa San Martín; 21.30, Colón-Olímpico (Ceres)

Domingo 21: 11, Independiente (SdE)-Sportivo América; 16.30, Villa San Martín-Echagüe; 19, Colón-Tiro Federal; 21.30, Unión-Olímpico (Ceres).

Martes 23: 11, Echagüe-Olímpico (Ceres); 16.30, Sportivo América-Villa San Martín; 19, Unión-Tiro Federal; 21.30, Colón-Independiente (SdE).

Miércoles 24: 11, Olímpico (Ceres)-Sportivo América; 16.30, Tiro Federal-Echagüe; 19, Colón-Villa San Martín; 21.30, Unión-Independiente (SdE).

Viernes 26: 11, Villa San Martín-Olímpico (Ceres); 14, Independiente-Tiro Federal; 19, Echagüe-Sportivo América.

Gallizzi y Zurbriggen

"Apostar al futuro sin descuidar el presente sería la síntesis". De esta forma, el entrenador Gabriel Piccato resumió los objetivos de esta nueva preselección que armó pensando en la última fecha clasificatoria para la Americup 2022 que se disputará en Colombia, el 21 ante Chile y el 22 ante el local.

Entre los 15 citados sólo hay dos del plantel que fue subcampeón mundial en China 2019, Máximo Fjellerup y Tayavek Gallizzi. El resto de los que impactaron al mundo hace un año y medio juega en Europa (y no pueden viajar para estos partidos de eliminatoria) y el otro que está en nuestra Liga Nacional, Agustín Cáffaro, no fue convocado esta vez, luego de sí estar presente la ventana anterior disputada a fin de noviembre en Buenos Aires.

De los 15 elegidos, 11 tienen 25 o menos años y nueve han cumplido 23 o menos. El promedio de edad es de apenas 24.4 años. La inexperiencia de buena parte de los chicos a nivel internacional no se notó tanto en noviembre. La Selección les ganó a Chile (67-61) y Colombia (75-67) para quedarse con el liderato compartido del grupo, junto a Venezuela, ambos con marca de 3-1.

Los 11 citados que repiten de la ventana pasada son: los bases Franco Baralle (Quimsa), Fernando Zurbriggen (Obras), José Vildoza (San Lorenzo) y Marco Giordano (Regatas); el escolta Leo Schattmann (Boca); los aleros Fjellerup (San Lorenzo) y Leo Lema (Atenas); los ala pivotes Federico Aguerre (Boca) y Javier Saiz (San Martín); y los pivotes Lautaro Berra (Obras) y Gallizzi (Regatas). Para esta ocasión se sumarán cuatro que podrán debutar en la Mayor si están entre los 12: los escoltas Matías Solanas (San Martín) e Iván Gramajo (Quimsa) y los aleros Fausto Ruesga (Bahía Basket) y Martín Fernández (Regatas).