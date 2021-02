San Lorenzo enfrenta a Liniers por la Copa Argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El partido comenzará a las 21:10 y se jugará en Mar del Plata. El ganador, enfrentará a Defensa y Justicia o Estudiantes de Buenos Aires.

San Lorenzo iniciará este jueves su camino en la Copa Argentina cuando se enfrente a Liniers, equipo que milita en la Primera D, en un partido correspondiente a los 32avos. de final del certamen y el ganador se medirá en la próxima instancia a Defensa y Justicia o a Estudiantes de Buenos Aires.



El encuentro se disputará a partir de las 21.10 en el estadio José María Minella de Mar del Plata con arbitraje de Lucas Comesaña, asistido por Mariano Altavista y Diego Barón, y el mismo contará con la televisación en directo de la señal deportiva de cable TyC Sports.

San Lorenzo viene de vencer a Arsenal de Sarandí por 2 a 1 como local por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y el entrenador Diego Dabove pondrá un equipo alternativo frente a Liniers.

El elenco tendrá la particularidad de contar con jugadores de experiencia ya que en el mismo estarán los hermanos Ángel y Óscar Romero, Fabricio Coloccini y Alejando Donatti, entre otros.

El técnico aún no dio conocer si jugará desde el inicio Franco Troyansky, al que volvió a utilizar en la zona de ataque en el ensayo del martes, debido a que está a la espera de que firme su contrato para poder contarlo y, en caso de que el ex Unión de Santa Fe no sea de la partida, en su lugar irá Mariano Peralta Bauer.



Liniers jugará con una camiseta homenajeando a Maradona



Liniers tendrá su primera experiencia en 32avos de final de la Copa Argentina ya que ganó dos partidos en Fase Inicial en la edición 2012-2013 y otros tantos en 2014-2015 mientras que su último triunfo se dio frente a Defensores de Cambaceres, pero ni pudo superar a Comunicaciones en los penales y quedó a un paso del cuadro principal.



Para enfrentarse a San Lorenzo, jugará con una camiseta que en sus mangas tendrá la imagen de Diego Armando Maradona con la casaca de la Selección argentina a modo de homenaje del club al astro fallecido en noviembre del año pasado...

El elenco dirigido por César Aguirre viene de disputar un partido amistoso de preparación ante la Reserva de Almirante Brown en el cual perdió por 1 a 0, pero se estima que ante San Lorenzo estarán la mayoría de los once que jugaron ese encuentro.

