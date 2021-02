Djokovic ganó y se metió en la final del Abierto de Australia

El serbio Novak Djokovic se convirtió en el primer finalista del Abierto de Australia tras derrotar 6-3, 6-4 y 6-2 a Aslan Karatsev y ahora esperará el rival que saldrá de Medvedev y Tsitispas.

Pese a ganar en sets corridos, el partido fue muy parejo y el actual número uno del ranking se mostró muy sólido a la hora de definir y quebrarle al ruso, jugador que llegaba desde la Qualy y que había dejado en el camino a Diego Schwartzman.

La jornada se vio marcada por el regreso del público a los partidos, luego de haberse declarado el toque de queda por cinco días tras haberse confirmado casos de coronavirus.

