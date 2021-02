El Dipy celebró en redes sociales que a partir de marzo comenzará a estudiar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de su debut como conductor de Radio Rivadavia, el cantante compartió la noticia con sus seguidores en Twitter.

David Adrián Martínez, conocido popularmente como El Dipy, anunció a través de sus redes sociales que a sus 43 años de edad, terminará el secundario, algo que anhelaba llevar a cabo.

"¡Estoy muy feliz de contarles que en marzo empiezo a estudiar! Se me caen las lágrimas de la alegría que tengo", escribió en su cuenta de Twitter, además de agradecer al Grupo Educativo ESBA "¡por darme la posibilidad de terminar el secundario!".

"Gracias a ustedes amigos de las redes, que se ofrecieron para ayudarme siempre!", agregó el cantante de cumbia y actual conductor de "Los Desclasados" en Radio Rivadavia.

El Dipy contó que arrancará sus estudios el 8 de marzo gracias a una beca que le brindaron luego de tomar conocimiento de las ganas de terminar sus estudios que tiene desde hace mucho tiempo. "Son dos años y tengo que dar tres materias por mes", detalló en diálogo con Exitoína.

La radio no será un problema ya que tiene "todo el día" para estudiar. Por otro lado, reveló algunos miedos ante el nuevo desafío: "Espero que no me sea sea difícil. Me siento grande, pero sé que lo voy a poder hacer. Es algo que me debo a mí, a mis viejos y a mis hijos", aseguró. "Yo a mis hijos les inculco que tienen que estudiar y si no estudian, conmigo no va. Y les tengo que dar el ejemplo", añadió.

El Dipy, además, no pudo evitar la emoción al leer la lluvia de mensajes de educadores que, tras enterarse de la noticia, le dejaron mensajes brindándole su apoyo educativo: "La gente me dice 'soy de matemáticas, de física, de lengua, de letras, de cívica', todos me ofrecen. Estoy emocionadísimo con eso. Cuando lo conté (en la red) y leía, se me caían las lágrimas".

Aunque también advirtió: "Cuanta gente buena hay acá, en este país. Lástima que los tapan tanto, porque si acá sabés, sos un problema", lanzó el conductor.

El pasado lunes 8 de febrero (casualmente un 8, como la fecha en la que arrancará con sus estudios) El Dipy debutó en la conducción de Los desclazados, el nuevo programa de Radio Rivadavia que se sale al aire de lunes a viernes en el horario de la 1 a 2 de la mañana.

"Estoy contento que conseguí laburo", dijo a este sitio antes de su debut en la emisora. "Yo sé que van a decir cualquier cualquier cosa de mí, pero yo conseguí laburo, agregó en referencia a las críticas o cuestionamientos que puedan generarse con la noticia. "Lo necesitaba para poder estar más tranquilo. Yo alquilo, soy un laburante. Estoy contento porque conseguí laburo, no importan dónde", sentenció el cantante, que hoy comparte el aire de la emisora con Baby Etchecopar, Eduardo Feinmann, Luis Majul, Jonatan Viale y Nelson Castro.

"No busco nada, a mí no me banca nadie. Sigo peleando por llegar a fin de mes, como cualquier persona. Voy a morir pobre. Ojalá algún día, seguramente, si pego un buen laburo o pego otro tema, me lleno de plata y soy millonario, pero soy un laburante y me cuesta como cualquiera. Pero estoy feliz que conseguí trabajo", concluyó el intérprete de “Par-Tusa”, la versión cumbia de "Tusa" de Karol G y Nicki Minaj y "Baila Mono", su versión de "Dance Monkey", de la artista australiana Tones and I.