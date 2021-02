San Cristóbal, tierra de ferroviarios, no adhirió al duelo por la muerte de Menem

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo anunció el municipio de la cabecera departamental mediante un comunicado. “Las decisiones políticas que el Dr. Menem tomó desde la Presidencia de la Nación implicaron dolor, frustración y abatimiento en miles de sancristobalenses”, expresa la resolución.

La ciudad de San Cristóbal, cabecera del departamento homónimo del noroeste de Santa Fe, es un polo ferroviario histórico para la provincia y el país. Las décadas de esplendor de los talleres del ramal Belgrano se apagaron a mediados de los ‘90, con la privatización impulsada por el entonces presidente Carlos Saúl Menem. Esa decisión llevó al abandono de kilómetros de vías y cientos de hectáreas de predio perteneciente al ferrocarril, además de la pérdida de miles de puntos de trabajo y el consecuente impacto en la economía regional de la zona.

Ante el fallecimiento del ex presidente y actual senador nacional, Carlos Saúl Menem -14 de febrero de 2021- y ante la disposición del Poder Ejecutivo (mediante Decreto No 105/2021) de duelo nacional, el Departamento Ejecutivo Municipal resolvió “la no adhesión al mismo”.

El comunicado, que lleva la firma del intendente Horacio Rigo, dice lo siguiente: “Ante reiteradas consultas sobre la posición de la Municipalidad de San Cristóbal respecto del duelo por el fallecimiento del ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, emitimos este comunicado para manifestar tanto la decisión de no adherir al mismo, como los motivos que la fundan”.

“En primer lugar, cabe aclarar que el silencio de estos días se debió a que, convencidos de que nuestra sociedad debe construirse sobre el respeto absoluto por la vida de cada uno de sus integrantes, entendimos que ante la muerte debía primar el respeto por el dolor humano de quienes sintieron el fallecimiento como una pérdida”.

“Ahora bien, es precisamente ese concepto de que cada individuo es sagrado, único e irrepetible, el que nos impide adherir institucionalmente al duelo. Porque las decisiones políticas que el Dr. Menem tomó desde la Presidencia de la Nación, implicaron dolor, frustración, y abatimiento en miles de sancristobalenses, que durante su gobierno vieron cómo todo lo que habían construido durante décadas se perdía en un instante”.

“Muchas veces se habla de las privatizaciones solo como decisiones políticas alejadas, papeles que impactaron en un cuadro de indicadores económicos, pero para nosotros fueron muchísimo más que eso. En San Cristóbal la privatización -y desguace- del Ferrocarril General Belgrano, se traduce en recuerdos concretos y dolorosos; en caras, nombres, historias, en hombres y mujeres que después de años se quedaron sin el trabajo para llevar el pan a su casa, en chicos y chicas que de pronto vieron cómo el horizonte de su futuro se estrechaba hasta casi desaparecer, en familias arrojadas a la marginalidad, en comercios que dejaron de vender, en niños pidiendo ayuda para poder alimentarse, en el dolor de cerrar emprendimientos que habían iniciado nuestros abuelos”.

“En San Cristóbal, la privatización del Belgrano fue un golpe al corazón del proyecto de ciudad que habíamos construido durante 100 años de esfuerzo y de un día para el otro decidió abortarse desde un oscuro escritorio de Buenos Aires, bajo el perverso lema ‘Ramal que para ramal que cierra’”.

Pasaron más de 25 años de aquel infausto 31 de julio de 1994 -fecha que no vamos a olvidar jamás- en que cerraron definitivamente las puertas del Belgrano en San Cristóbal. Fue el día en que muchos de nosotros lo perdieron todo; pero también el día que decidimos no rendirnos y empezar a levantarnos. Sufrimos, lloramos, peleamos, trabajamos espalda con espalda, y finalmente después de años conseguimos doblarle el brazo al destino, y reconstruir una ciudad pujante de cara al futuro, sin olvidar el pasado”.

“Por respeto al dolor de familiares y amigos del ex presidente y a la institucionalidad, guardamos silencio durante estos días. Por respeto a los sancristobalenses que lo perdieron todo, que dieron hasta su vida, y que trabajaron durante todos estos años para superar los efectos que generó su gobierno en cada uno de nuestros hogares, decidimos NO ADHERIR al duelo decretado por el presidente Alberto Fernández”.

“Nos hizo mucho daño”

En diálogo con El Litoral, el intendente Horacio Rigo amplió los argumentos tras la resolución municipal de no adherir al duelo nacional por el fallecimiento del ex presidente Carlos Menem.

“Hay sobradas palabras para no adherir al duelo del ex presidente. Realmente el daño que nos ha provocado fue muy grande, con más de 950 obreros en la calle, decenas de comercios cerrados y una migración enorme de sancristobalenses. Casi volvemos a ser comuna luego de esos tristes años de nuestra historia tras un proyecto de ciudad sólido que se estaba construyendo”, expresó.

“Ahora somos una ciudad con perfil netamente ganadero, con firmas rematadoras, se ha mejorado notablemente en genética de la hacienda, con pymes del rubro trabajando muy bien. Y después de muchos años, los talleres ferroviarios recobraron fuerza, con una buena actividad y la contratación de personal a partir de la reactivación del ferrocarril en buena parte del país”, agregó el mandatario sancristobalense.