Un joven fue arrojado desde un puente y subieron las imágenes a las redes

Un joven peruano de 19 años que viajó hasta Colombia para comprar ropa y revenderla en su país fue víctima de dos personas que lo arrojaron desde un puente y grabaron el momento para subirlo a la red social TikTok.

Un joven peruano que viajó hasta Medellín para comprar ropa y poder revenderla en su país fue arrinconado por dos personas que terminaron tirándolo al vacío. Ahora la familia de la víctima pide justicia

Las imágenes que muestran el momento en el que la víctima, identificada como Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, cae al vacío desde lo alto del puente se viralizaron en las redes y causaron un enorme repudio en Perú.

En la grabación se puede ver a un hombre y también se escucha la voz de otro, el que captó las imágenes, mientras se acercaron hasta Silvano y comenzaron a preguntarle, de manera intimidante, de dónde era. En ese momento el joven respondió a la pregunta y les dijo que era de Huánuco, una ciudad de Perú, y acto seguido se puede ver como el hombre que sale en cámara lo sujeta de los pies y del pecho, lo levanta y lo arroja por encima de la baranda.

Silvano Oblitas Cántaro Tolentino tenia 19 años de edad, era natural de Panao, Huanuco, fue arrojado desde un puente por venezolanos en Colombia. pic.twitter.com/KJqhqVvJfz — MemesDelPerú (@SoyMemesDelPeru) February 15, 2021

“Bórralo. ¡Se murió lo que se murió!”, dice la persona que grababa el video luego de ver como Silvano cayó entre las plantas y de arrojar el bolso que el joven llevaba consigo.

Las imágenes se difundieron rápidamente por las redes sociales y fue a partir de allí que Janet Cántaro Tolentino, hermana del joven que arrojaron desde el puente, realizó una denuncia y le pidió a las autoridades para “que se haga la investigación correspondiente”.

“Es él, lo reconocí”, aseguró en diálogo con el canal Latina TV mientras pedía que se busque el cuerpo de su hermano.

“No sabemos si está vivo o muerto, por eso reclamamos que investiguen”, reclamó luego de haber visto el video el pasado domingo 14 de febrero y no saber nada del joven.

La hermana de Silvano pidió la colaboración de las autoridades para poder ubicar el cuerpo del joven.

Janet asegura que el episodio ocurrió en Colombia, ya que su hermano dejó su trabajo como estibador en el mercado mayorista de Lima para viajar hasta Medellín junto a un colombiano al que llaman Andrés, el pasado 25 de enero.

Según la joven, su hermano llevaba 5.000 soles con él para comprar ropa y poder revenderla en Perú, pero terminó siendo estafado por la persona que lo acompañaba y quedó varado en un país desconocido. La última vez que Silvano se comunicó con su hermana fue el 10 de febrero, cuando la llamó desesperado para pedirle ayuda.

“Me dijo, ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las ocho de la noche. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, sostuvo en diálogo con el diario peruano El Comercio.

Familiares y manifestantes fueron hasta la sede del Departamento de Investigación Criminal de Huánuco para pedir justicia.

Por su parte, los padres del joven desaparecido, Félix Cántaro Vásquez y Feliciana Tolentino Duran, también le pidieron a las autoridades colombianas aclarar lo que pasó con su hijo y castigar a los responsables. “Mi hijo es inocente. Sólo quiero recoger su cuerpo, velarlo y despedirme”, dijo su mamá.

La policía peruana está llevando a cabo las investigaciones pertinentes para corroborar la procedencia del video y dar con el paradero de los responsables.