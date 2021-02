Las obras, el delantero que llega, Carabajal y un pedido por Luque

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El club informó la llegada de materia prima para las obras en la fachada y los números de la salida de Troyansky a San Lorenzo. Carabajal se fue a Argentinos Juniors y solicitan que la tribuna que da a Cándido Pujato lleve el nombre de Luque.

Al margen de continuar en la negociación por la incorporación del delantero que Azconzábal necesita para suplantar la salida de Franco Troyansky y de la preparación del equipo para afrontar el encuentro de la segunda fecha ante Huracán, surgen también otras novedades en Unión.

A propósito de Troyansky, el club informó oficialmente este jueves la salida "en condición de préstamo con cargo, ya transferido a la cuenta del club, y con opción de compra por el 60 % de la ficha, que podrá ejecutarse en mayo 2021 por US$ 1.500.000, o Diciembre por US$ 1.800.000 (montos netos en ambos casos)".

Tal como señaló en su momento El Litoral, hasta que Unión no reciba el monto del préstamo (200.000 dólares) transferidos a la cuenta bancaria, no se iba a formalizar la operación. Los hechos acontecidos con San Lorenzo, uno de los principales deudores que tiene la institución, motivaron que Unión se asegure el pago del préstamo, inclusive sin aceptar valores ni avales.

La opción de compra que tiene San Lorenzo no es obligatoria. Como su propio nombre lo indica, San Lorenzo podrá ejecutar o no esa cláusula en tres meses o cuando llegue el final del préstamo. Esto vale aclarar porque en su momento se había mencionado que la cláusula era obligatoria de ejecución y no es así.

¿Qué más?, que Azconzábal quiere sumar un delantero para cubrir esa vacante que surgió con la salida de Troyansky, por el que Unión tuvo que desembolsar 26 millones de pesos en enero para comprar el 50 por ciento que todavía le pertenecía a Olimpo. El "Pocho" no llegó a consolidarse como un titular indiscutido, pero eso no quita que haya jugado bastante. En total, fueron 65 partidos desde que llegó a Unión en 2018, marcando 12 goles. La cifra es interesante si se lo toma como un jugador apto, por su movilidad, para ser un segundo punta y no el que se pare adentro del área con las mayores obligaciones para convertir goles.

El nombre de Cristian Insaurralde empezó a sonar en Unión. Es paraguayo, tiene 29 años y actualmente está en el plantel de Newell's. Pasó por Quilmes, Sportivo Belgrano de San Francisco, O'Higgins de Chile, Cerro Porteño de Paraguay (fue campeón), América de México (obtuvo dos títulos) y Newell's. No es el único jugador al que se apuntó por parte de la dirigencia rojiblanca y el entrenador. Más allá de las dificultades y de la falta de jugadores que lleguen para "ofrecer algo distinto y superador a lo que tenemos", tal como lo expresó el propio Azconzábal en la conferencia de prensa posterior al encuentro con Atlético Tucumán, la ambición de traer a alguien es clara y se iba a intentar hasta último momento.

Newell's viene de oficializar la llegada de Jonathan Cristaldo, a préstamo por un año (hasta el 31 de diciembre), con un cargo de 125 mil dólares y una opción de compra de 475 mil dólares por el cincuenta por ciento de los derechos económicos a ser ejercida antes del 30 de junio del 2021. El paso final para oficializar la contratación fue la rescisión del vínculo con Racing y el delantero, de 31 años, se sumó al plantel de Kudelka.

Las novedades no se terminan allí. Gabriel Carabajal, el volante creativo que llegó a Unión a mediados de 2019, con contrato hasta junio del año que viene con el club, jugará este año en Argentinos Juniors "bajo el esquema de productividad". Este, el de Carabajal, es un tema que El Litoral planteó hace algunos días. No se pudo adaptar al juego de Madelón -que fue el que lo trajo a Unión- ni tampoco al de Azconzábal, que eligió a Elizari cuando se decidió a jugar con un enganche. Parecía, luego del partido con Emelec en Ecuador, que por fin encontraba su posición en la cancha, pero ese partido terminó siendo casi un espejismo. La realidad puso en evidencia que más allá de sus innegables condiciones técnicas, es un jugador que no logra despertar confianza en los entrenadores de turno. Máxime si el esquema táctico -como ocurre con la gran mayoría de los equipos del fútbol argentino. prescinde de la función del enganche y a esta clase de jugadores los convierten en carrileros o doble cinco. A lo sumo, alguno de ellos logra estabilizarse como media punta, pero terminan muchas veces perdiéndose en la cancha o pecando de "laguneros".

Respecto del tema obras, este jueves "se descargaron las primeras 63 losas huecas shap que serán parte del entrepiso a realizarse en el Colmao, dentro del Plan de Infraestructura de la Sede de Unión, que incluye al Colegio IPEI y fachada". Esta lavada de cara que lleva adelante la institución fue anunciada por el presidente Spahn como así también la concreción de la compra de la materia prima para finalizar la tribuna alta sur y por la que ya se hizo una erogación de alrededor de 55 millones de pesos (el costo total de esa obra rondará los 100 millones).

Por una cuestión de economía, seguramente, se irán advirtiendo los avances en la fachada de la sede. Para lo otro habrá que esperar, más allá de que Unión -tal como lo dijo y lo mostró públicamente el presidente con los recibos de pago a la empresa Astori- ya hizo un importante movimiento de fondos para agilizar esa otra parte del proyecto de obras, que contempla la culminación de la tribuna sur.

Hablando de tribuna, con la firma de Leonardo Simonutti, la agrupación "Triunfo Tatengue" presentó por mesa de entradas un pedido para que la tribuna norte (la que se conoce como la de Cándido Pujato) lleve el nombre de Leopoldo Jacinto Luque. Cuando Unión lo transfirió en setiembre de 1975 a River en una cifra record para el mercado argentino (fue la más alta hasta ese momento entre clubes del país desde que se instaló el profesionalismo), parte de ese dinero sirvió para que se remodele la totalidad de ese sector, que tenía dos tribunas (una alta de madera sobre el costado oeste y una más baja con una construcción de ladrillos y otra de madera sobre el costado este). Muchos creen que se debió reconocer como lo que fue y significó -un ídolo que, desde las inferiores del club llegó a la gloria de ser uno de los 43 campeones del mundo- estando en vida. Y es verdad. Su nombre como el de Nery Pumpido (los dos campeones mundiales en mayores, a quiénes se suma Martín Perezlindo en juveniles), hicieron que Unión se conozca y se valore mucho más. Este pedido que se hace a través de la agrupación que en su momento lo tuvo a Leopoldo apoyándola, tiene que estar exento de cualquier tipo de razonamiento o interés político. Hay hechos y protagonistas que exceden, en las instituciones, a los intereses o preferencias particulares de los dirigentes. Así debe entenderse, para que quiénes trascendieron después de haber "conocido cada rincón del club", como el propio Luque lo dice en el documental que fue visto por cientos de miles de televidentes el miércoles a la noche en todo el país, eternicen su nombre y sean el ejemplo a seguir por los que vengan.