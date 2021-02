https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.02.2021 - Última actualización - 13:51

13:36

Se hizo este jueves la revisación médica, firmó el contrato por cuatro años y tratará de sacarle el puesto a Montiel. El "Muñeco" lo venía siguiendo desde hacía tiempo. Esto fue clave para que River insista y se lo lleve.

No en vano lo eligió el DT más ganador de la historia de River Vigo tiene la materia prima que Gallardo pretende del "4" Se hizo este jueves la revisación médica, firmó el contrato por cuatro años y tratará de sacarle el puesto a Montiel. El "Muñeco" lo venía siguiendo desde hacía tiempo. Esto fue clave para que River insista y se lo lleve. Se hizo este jueves la revisación médica, firmó el contrato por cuatro años y tratará de sacarle el puesto a Montiel. El "Muñeco" lo venía siguiendo desde hacía tiempo. Esto fue clave para que River insista y se lo lleve.

La insistencia de Gallardo fue clave. Hacía tiempo que lo venía observando y lo tenía en sus planes. Cuando vio -y decidió- que su lugar en el mundo era River, que tenía un presidente que lo iba a apoyar siempre y el respaldo unánime de la gente, naturalmente sustentado por los éxitos deportivos que lo llevaron a convertirse en el entrenador más exitoso de su historia, Gallardo elaboró su propio plan: atender a las necesidades económicas de su institución (no tan "millonaria" como su apodo lo indica) y apuntar a aquéllos jugadores jóvenes con proyección.

¿Qué buscaba Gallardo?, un doble propósito: 1) armar el plantel apostando a algunos necesarios jugadores de experiencia, los que vienen de abajo (varios de ellos con salida a otros clubes para adquirir el fogueo que River no le permitía) y buscar futbolistas de otros clubes que todavía no alcanzaron el techo; 2) con el respaldo y el tiempo a su favor, a éstos jugadores que buscó de otros clubes (los Fontana, los Paradela, los Vigo), moldearlos a gusto y semejanza.

Uno no puede aventurarse a decir que Vigo le quitará el puesto a Montiel; es algo que puede suceder o quizás no, porque Montiel le lleva la ventaja de haber jugado ya más de 120 partidos con la camiseta de River (Vigo tiene menos de 50) y hasta una convocatoria a la selección. Pero lo que puede pasar es que a Montiel lo vendan en breve y que mientras él juegue de titular, Vigo vaya incorporando los conocimientos del "sistema Gallardo" para que pueda explotar en el momento en que el técnico decida ponerlo.

River ha vendido por más de 20 millones de dólares y compró por la mitad. La ecuación le sirve. Para Colón es un buen negocio, fundamentalmente aprovechado por la insistencia, el deseo y casi la exigencia de un entrenador con tanta ascendencia como Gallardo. Con un mercado externo complicado y prácticamente inaccesible, los clubes han tratado de hacer valer sus jugadores con las cifras que pagarían clubes del extranjero y no los nuestros, con economías deterioradas, agravadas por la pandemia y lejos de generar los recursos habituales de otros tiempos. Quizás, River pueda ser la excepción por las ventas que hizo en los últimos tiempos.

También es cierto que ser un socio de River en el otro 50 por ciento tiene su beneficio. Pasó con Alario. Aquélla transferencia que algunos criticaron y que terminaron de cerrar el Bicho Godano y Sergio Villanueva, presidente y secretario por aquél entonces, le permitió un ingreso sustancial cuando el jugador hizo uso de la cláusula de salida para irse al Bayer Leverkusen.

Saber con certeza cuál será el valor del dólar que se tomará (el ingreso será en pesos argentinos, obviamente), los plazos de pago (se dice que son inminentes) y todas las variables que pueden ocurrir durante los cuatro años de contrato que firmará el jugador (venta, ejecución de cláusula de salida, expiración del contrato, libertad del jugador o rescisión del vínculo por la causa que fuere), habrán sido varios de los elementos que se tomaron en consideración, más allá del número final (extraoficialmente, 2 millones de dólares por el 50 por ciento y el pase sin cargo y sin opción de Cristian Ferreira por 18 meses).

Viendo jugar a River y a Vigo, parecen dos "almas gemelas" que se encuentran. Por algo, Gallardo lo "junó" cuando recién empezaba a mostrarse y a pelearle el puesto a Gustavo Toledo. Se convenció que era el jugador para el estilo de River. Dinámico, explosivo, confiado en sus proyecciones ofensivas. La materia prima esencial para triunfar en un esquema como el de River, donde los laterales no tienen límites ni condicionamientos para pasar al ataque, Vigo la tiene. Le faltarán los detalles, el conocimiento más a fondo de lo que le gusta y lo que no le gusta al cotizado entrenador, que no tengo dudas que lo mejorará como lo hizo con casi todos los jugadores que dirigió.

¿Se queda Delgado?

Más allá del interés por volver a jugar en Defensa y Justicia y de la presión que ejerció al bajarse del micro que trasladó al plantel a Santiago del Estero, Rafael Delgado se quedaría en Colón y hasta tiene chances de ser titular en el partido del lunes frente a San Lorenzo.

En ese caso, Piovi iría a la mitad de la cancha a pelear el puesto con Escobar, que fue el carrilero en el partido con los santiagueños. Mientras tanto, Garcés continuará siendo titular por el otro costado, teniendo en cuenta que Bruno Bianchi recién estará para volver en la cuarta fecha cuando se recupere del desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda.

Otra duda se plantea en el ataque. ¿Seguirá Sandoval como titular o Domínguez probará con Nicolás Leguizamón para acompañar al Pulga Rodríguez?. Los dos -o mejor dicho, los tres- fueron autores de los goles ante Central Córdoba.

Ferreira

El volante Cristian Ferreira se hizo la revisación médica y firmará contrato con Colón por 18 meses, pese a que se había hablado de un tiempo menor (un año). El cordobés, que puede jugar de volante ofensivo o de doble cinco, se sumará este viernes al plantel de Domínguez.