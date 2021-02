https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.02.2021 - Última actualización - 14:34

14:30

Maria Antonieta de las Nieves posó en bikini y generó repercusión en la red.

En Acapulco La "Chilindrina" sorprendió en redes sociales al posar en bikini a los 70 años Maria Antonieta de las Nieves posó en bikini y generó repercusión en la red.

María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpretó a La Chilindrina en El Chavo del 8, tuvo tanta alegría por poder reencontrarse con famliares suyos luego de meses separados a causa de la pandemia que decidió mostrarse plena y feliz con un destape hot a los 70 años de edad.

“Disfrutando la naturaleza con mi familia. Casi 8 meses de no estar todos juntos”, escribió la artista en Instagram, con un bello paisaje de México a sus espaldas.

Horas después, la actriz de la recordada comedia creada por Roberto Gómez Bolaños compartió una postal sexy que generó mucha repercusión en la red.

“Hacia mucho tiempo que no usaba un bikini”, reveló María Antonieta, que se llevó más de veinte mil “me gusta” en Instagram con su foto luciendo un traje de baño de color negro.

La recuperación de La Chilindrina luego de la muerte de su esposo

Estos mensajes de la reconocida artista llegan tras varios meses de pesar a causa del fallecimiento de Gabriel Fernández, su marido, locutor conocido por ser quien puso la voz a la icónica presentación de los capítulos de El Chavo del 8.

Fernández estuvo en pareja con María Antonieta de las Nieves durante casi cinco décadas y falleció a sus 85 años de edad a causa de una neumonía que requería de un tratamiento especial. Además sufrió un infarto en los riñones y se había sometido a una cirugía en el corazón.

Fuertes declaraciones de La Chilindrina generaron preocupación en ese entonces, dado que sugirió que estaba analizando la opción de suicidarse a raíz del dolor que le provocó perder al amor de su vida, además de la gran cantidad de deudas que tuvo por las internaciones de Gabriel.

“Tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer, para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o no quiero seguir viviendo, y si me voy a vivir o no al extranjero”, sostuvo la artista en el velatorio de su esposo.

Afortunadamente, el tiempo reparó algo del pesar que padeció María Antonieta, a punto tal de mostrarse feliz en las redes, donde nunca dejó de recibir el cariño de sus millones de fans en todo el mundo.