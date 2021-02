https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.02.2021 - Última actualización - 15:21

15:20

Este jueves se reunieron representantes del gobierno provincial y del sector, uno de los más afectados por la pandemia.

A la espera del retorno de la actividad plena Continuará la Asistencia Económica de Emergencia para el rubro de salones de eventos Este jueves se reunieron representantes del gobierno provincial y del sector, uno de los más afectados por la pandemia. Este jueves se reunieron representantes del gobierno provincial y del sector, uno de los más afectados por la pandemia.

El secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, recibió este jueves en la sede del Ministerio de la Producción a representantes del sector de salones de eventos que se vieron afectados durante la pandemia y que en la actualidad continúan recibiendo la Asistencia Económica de Emergencia dispuesta por el Gobierno provincial, dado que aún no retomaron en forma plena su actividad.

Tras el encuentro, Aviano manifestó que “fue una reunión muy positiva, entendemos que el diálogo con este grupo continuó siempre y fue creciendo"; y precisó que se fueron habilitando actividades en los salones y resta “la habilitación del baile, pero reafirmamos el compromiso del Gobierno de Santa Fe de continuar como lo venimos haciendo desde el mes de junio con la Asistencia Económica de Emergencia".

En este sentido, el secretario precisó que “los salones de eventos y todos los rubros que rodean a los mismos, como servicios de catering, fotógrafos, DJs, animadores, también siguen recibiendo una asistencia por parte del Estado provincial, al igual que los jardines maternales y los transportes escolares"; y se acordó “continuar con la asistencia viendo cada caso en particular, para poder diferenciar y tener un panorama más específico: si es salón propio o alquilado, grande o chico, si puede realizar algún tipo de actividad o no, si tiene empleados en relación de dependencia o no. Hoy quedamos en que el próximo pago será teniendo en cuenta estas cosas”.

Por último, Aviano indicó que “es un esquema de trabajo que construimos juntos y que venimos llevando adelante desde hace meses, en una mesa en la que también participan el Ministerio de Salud, controlando el tema sanitario y las autorizaciones; y el Ministerio de Trabajo, que es el encargado de los protocolos", finalizó.