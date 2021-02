https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.02.2021 - Última actualización - 16:22

16:18

El brasileño Rivaldo opinó esteque Lionel Messi seguirá su carrera en el París Saint Germain, tras evaluar el pobre presente deportivo e institucional del club catalán.

Fútbol Rivaldo no duda: "El futuro de Messi será el PSG" El brasileño Rivaldo opinó esteque Lionel Messi seguirá su carrera en el París Saint Germain, tras evaluar el pobre presente deportivo e institucional del club catalán. El brasileño Rivaldo opinó esteque Lionel Messi seguirá su carrera en el París Saint Germain, tras evaluar el pobre presente deportivo e institucional del club catalán.

El brasileño Rivaldo, exfutbolista de Barcelona, opinó este jueves que Lionel Messi seguirá su carrera en el París Saint Germain, tras evaluar el pobre presente deportivo e institucional del club catalán.



Rivaldo, de 48 años, consideró que la goleada 4-1 que el equipo francés le aplicó a Barcelona como visitante el martes pasado "casi con toda probabilidad fue el último partido de Messi en Champions con Barcelona en el Camp Nou".



El campeón del mundo en Corea-Japón 2002 descontó la eliminación del equipo dirigido por el neerlandés Ronaldo Koeman a falta de la revancha en París: "Es imposible darle vuelta, no hay ni un jugador de la plantilla de Barcelona que crea en la remontada".



Frente a ese panorama desolador, Rivaldo reflexionó: “Barcelona no puede dar a Messi la posibilidad real de luchar por ningún título importante. Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos”.



“Barcelona no tiene plantilla, no la tiene. No puede rotar cuando no están los mejores. Lo contrario le ocurre al PSG, que jugó sin Neymar y Di María y sin embargo sacaron un once potentísimo”, diferenció en declaraciones reproducidas por el diario Sport.



Finalmente, el brasileño rescató a Messi en la debacle barcelonista: "Está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto como su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid”.



Rivaldo fue futbolista de Barcelona entre 1997 y 2002, período en el que ganó el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo 1999. Con el club catalán festejó tres títulos: la Liga '98 y '99 y la Copa del Rey '98.

Con información de Télam