https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.02.2021 - Última actualización - 18:12

18:10

Boca sin refuerzo

Felipe Román no superó la revisión médica en Boca

El lateral no pasó la revisión médica y, a minutos del cierre del mercado de pases, el Xeneize no pudo sumar a su segunda incorporación.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Boca sin refuerzo Felipe Román no superó la revisión médica en Boca El lateral no pasó la revisión médica y, a minutos del cierre del mercado de pases, el Xeneize no pudo sumar a su segunda incorporación. El lateral no pasó la revisión médica y, a minutos del cierre del mercado de pases, el Xeneize no pudo sumar a su segunda incorporación.

Boca, que buscó un lateral derecho en este mercado, finalmente no pudo incorporar a ninguno: se cayó el pase de Andrés Felipe Román, jugador del Millonarios de Colombia. Tenés que leer Felipe Román llegó al país para sumarse al plantel de Boca El Xeneize tenía todo acordado para sumar al futbolista: la idea era comprar el 50 por ciento del pase en dos millones de dólares. Sin embargo, no pasó la revisión médica (según trascendió, sería por algo cardiológico). Finalmente, Román, quien iba a ser presentado este jueves, no firmará con el club de la Ribera, a minutos para el cierre del mercado de pase. El único refuerzo que trajo Boca fue Marcos Rojo, quien aún no pudo hacer su debut.

Temas: