Línea directa

Sobre la vacunación para Covid

ADELA GRAZIOSI

"Soy adulto mayor y desearía saber por qué en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias del país ya están anotando a los mayores de 80 años para vacunarlos. Por Santa Fe sin novedades. ¿Será que siempre nos toca ir a la cola? Gracias al diario por publicar mi mensaje".

De rampas y multas

UNA VECINA DE BARRIO BELGRANO

"Quiero usar este espacio que nos brinda el litoral para expresarme sobre la municipalidad y el intendente. En este tiempo de pandemia los barrios han sido completamente abandonados. Hay basurales por todos lados, para donde uno mire se topa con basura. Yo vivo en barrio Belgrano. Gracias a Dios acá tenemos cloacas y cordón cuneta porque si no ya hubiésemos perdido la esperanza de que en este tiempo las hubieran hecho. Hay gente que ha hecho rampitas de dos o tres ladrillos para bajar de la vereda. Y han pasado los inspectores municipales tirando notas en las casas diciendo que tenemos que sacar las rampitas esas porque nos van a multar. Pero no son rampas para que entren autos, son para bajar de la vereda. Yo no tengo dinero para retirarlas. Y si me mandan al tribunal de la municipalidad tampoco voy a poder ir porque soy una persona de riesgo. Acá ni siquiera pasa el barrendero desde hace meses, los vecinos tuvieron que juntarse y poner dinero entre todos para poder iluminar la calle porque estaba completamente oscuro y ahora nos vienen a amenazar con las multas por una rampita. Si quieren, que venga una cuadrilla de la municipalidad y las saquen. Pero yo no me puedo hacer cargo de contratar a alguien para hacerlo".

Viviendas para alquiler

LIDIA MONTAGNINI

"Como expresé en un mensaje anterior, considero que el gobierno debería implementar un plan para construir viviendas para alquilar y así regular el mercado inmobiliario. Ahora van a dar créditos para la adquisición de vivienda propia, pero esos créditos responden a las necesidades de una franja etaria, porque los mayores de 55 o 60 años no entran. Además, tienen que disponer de recursos en su haber. Un familiar mío de 61 años que sólo necesitaba el 30 % del valor de un departamento estuvo un año haciendo gestiones. Tenía un alto ingreso y una propiedad comercial. Finalmente, le otorgaron el crédito, pero tuvo que intimar al banco para que se expida por sí o por no. Creo que si el gobierno dispone de partidas para construir viviendas para alquilar, estaríamos dando un paso en un problema que en este país es de antigua data. Todo lo que se disponga sobre acuerdos privados -congelamiento, prohibición de desalojos, etc.- lo único que hace es agravar el problema. Se frena la movilidad. Por ejemplo, quienes están en un departamento de un dormitorio no pueden acceder a otro de mayor capacidad. Nadie construye para alquilar. Se frena el mantenimiento. Con los alquileres congelados no se hacen reparaciones. En el año 1969 mi padre tenía una empresa constructora, y tuvieron que tirar abajo muchas casas que no habían sido mantenidas porque no tenía sentido repararlas. No nos puede volver a pasar lo mismo".