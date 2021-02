Horarios y TV: comienza la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Comienza la segunda fecha del torneo local. Unión visita a Huracán y Colón recibe a San Lorenzo en el Brigadier López.

Este viernes empieza la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que tendrá la presencia de los equipos santafesinos disputando sus encuentros el día lunes.

Unión visitará a Huracán el lunes a las 19:15 y será transmisión de TNT Sports. Más tarde, a las 21:30, Colón recibirá a San Lorenzo y se verá por Fox Sports Premium.

Por otra parte, entre los destacados de la fecha, figuran: Lanús vs Defensa y Justicia, River vs Central y Newell’s vs Boca.

Por otra parte, esta fecha será el debut de los equipos que vienen del descenso: Platense visitará a Argentinos Juniors y Sarmiento recibirá a Vélez.