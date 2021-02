Video: robó un par de zapatillas y un ex campeón de artes marciales lo detuvo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Eduardo Rocchi relató que la "gente le pedía que lo golpeara" pero que "no iba a permitir que lo linchen por un par de zapatillas”.

Un hecho insólito ocurrió el miércoles en Pergamino, provincia de Buenos Aires, cuando un joven robó un par de zapatillas y, cuando escapó, fue interceptado por Eduardo Rocchi, ganador de varios campeonatos provinciales, torneos nacionales y ex integrante de la Selección Nacional de Karate-Do.

Según relató el propio Eduardo, el hecho fue en un local de calzado e indumentaria deportiva de la peatonal San Nicolás, entre las calle Pueyrredón y Mitre, donde el muchacho tomó un par de zapatillas y se retiró corriendo.

Al ver esto, el campeón nacional, que se encontraba en un café de la zona, lo redujo con una toma de karate hasta que llegó la policía.

“Vi gritos y gente corriendo e intervine. Advertí que nadie intervenía y me involucré. Se me dio por actuar: frenarlo, reducirlo y tratar de no golpearlo”, contó Rocchi en diálogo con el diario El Tiempo de Pergamino. “Al conocer sobre determinadas técnicas de defensa personal en la llave que le practique traté de apretarlo un poco hasta que aflojó. Llevo muchos años en esto de las artes de defensa personal y la gente me conoce”.

“Lo frené con las manos arriba. Cuando quiso atacar o separarme lo tomé del cuello, lo giré y lo senté en una posición en la cual no le quedaba otra alternativa que relajarse y estar quieto porque sino no puede respirar”, explicó. “Le dije que se quede quieto, lo palpé de armas y lo tranquilicé. Además le pregunté si estaba solo y miré a los alrededores para determinar si no había algún cómplice que pudiera atacarme para salvarlo”.





“Le pregunté si estaba armado y me dijo que no, entonces me di cuenta que era un pobre chico, que al final terminó temblando. No me resultó una experiencia linda ni enriquecedora”, contó Rocchi, que aseguró que mientras llevaba a cabo la toma, los testigos del robo instaron a que lo golpeara. “Traté de no ser en ningún momento violento ya que nunca fue la intención. No iba a permitir que lo linchen por un par de zapatillas”, cerró.