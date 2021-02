Delgado se queda pero no jugaría ante San Lorenzo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rafael Delgado finalmente se quedará en Colón y no se cumplirá su deseo primario de volver a Defensa y Justicia, la entidad que representó en los últimos tres partidos de la Copa Sudamericana que el equipo de Florencio Varela ganó brillantemente de la mano de Hernán Crespo. De tal manera, Colón cerró el rubro incorporaciones en el mercado de pases con cinco caras nuevas: Paolo Goltz, Facundo Mura, Alexis Castro, Cristian Ferreira y Nicolás Leguizamón. A propósito de Ferreira, que firmó el vínculo con Colón por 18 meses (hasta junio de 2022, cuando se estará disputando recién la mitad del torneo del año que viene), presenta una pequeña molestia en el isquiotibial izquierdo, se encuentra en etapa de rehabilitación con fisioterapia y trabajos de campo. Desde ya que la revisación médica que se le efectuó en el Sanatorio Santa Fe arrojó resultados positivos, pero esta molestia seguramente lo dejará al margen del partido del lunes. Tenés que leer Ferreira se hizo los estudios y firmó con Colón En contrapartida, el técnico sabalero contaría con Facundo Mura, en tanto que Golt, Leguizamón y Castro ya jugaron el partido del viernes pasado ante Central Córdoba, que terminó con la victoria sabalera por 3 a 0. Otro que está con molestias e hizo trabajos diferenciados en la semana, fue Gonzalo Piovi. ¿Jugará el lunes?, habrá que esperar. Son los inconvenientes por los que atraviesa Domínguez para la formación del equipo, pues se le complicaría en el caso de que tanto Delgado como Piovi se queden afuera, teniendo también en consideración que Bruno Bianchi se recupera del desgarro y recién podrá jugar en la cuarta fecha. Otra de las cuestiones a resolver es la de Facundo Farías. Domínguez le recriminó un error al joven volante y lo dejó afuera del partido con los santiagueños, cuando previamente lo hizo entrenar como titular. ¿Habrá "absolución de pena" para Farías?, es posible. En ese caso, habrá que esperar si lo tiene en cuenta para el banco o si se larga a ponerlo de titular en lugar de Pierotti, que ocupó su "lugar" el viernes en Santiago. De todos modos, el gran problema está en la defensa. Garcés y Goltz jugarán seguro, pero el tercer hombre de esa línea de tres está en duda. Si Delgado no va, juega Piovi. ¿Y si Piovi tampoco llega?, allí se planteará un gran problema para Domínguez, que tampoco cuenta con Bianchi. ¿Y el lateral-volante por derecha?, si bien ya está Mura incorporado al plantel, se supone que Domínguez le ratificará la confianza a Eric Meza, que jugó un buen partido ante el "Ferroviario". Tenés que leer Torneo de Reserva: Colón empató con San Lorenzo ¿Jugarán los Romero en Santa Fe? Con la oficialización de la contratación del volante colombiano Yeison Gordillo, que se suma a Diego Braghieri, Jalil Elías, Lucas Melano y Franco Troyansky, San Lorenzo cerró las cinco contrataciones que había solicitado Diego Dabove, más allá de alguna gestión que no pudo llegar a feliz término. El plantel azulgrana se quedó en Mar del Plata luego del triunfo ante Liniers por Copa Argentina, se entrenó este viernes en la Feliz y abordó a las 3 de la tarde el charter que lo llevó de regreso a Buenos Aires. El domingo emprenderá el viaje a Santa Fe para visitar el lunes a Colón, desde las 21.30 en el Centenario con el arbitraje de Patricio Loustau. En el partido ante Liniers tuvieron un buen desempeño los hermanos Romero, que en el partido inaugural de San Lorenzo estuvieron en el banco de relevos. Dabove dijo que "jugaron los dos un muy buen partido". La pregunta es: ¿jugarán en Santa Fe?. Habrá que esperar. "Estamos en pleno armado de plantel, ya terminado el libro de pases. Estamos en esa búsqueda, con todo lo que cuesta en los tiempos que hay en el fútbol argentino, que son pocos porque hay que ganar rápido", expresó Dabove. Durante el partido ante Liniers, los Romero se posicionaron por las bandas para iniciar los ataques: "Lo hicieron por afuera en la Selección. Los vimos y lo charlé con ellos; se sienten cómodos en esa posición", sentenció. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

