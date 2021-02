Natti Natasha sorprendió a sus seguidores al anunciar su embarazo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante se encuentra en la dulce espera, fruto de su relación sentimental con el productor Raphy Pina. La dominicana reveló la noticia después de recibir el premio por la mejor canción del año en la gala de Lo Nuestro 2021.

Tras anunciar su embarazo en los premios "Lo nuestro", la cantante compartió una producción de fotos con sus fans.

"Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras'', fueron las palabras elegidas por Natti Natasha para agradecer el galardón que ganó a la Mejor canción tropical del año, por "La mejor versión de mí'', canción que realizó en colaboración con el rey de la bachata Romeo Santos.

La dominicana ha compartido en su cuenta de Instagram, una producción de fotos realizada para People en español en la que enseña su abdomen maternal y se puede ver lo orgullosa que está se encuentra de todas las bendiciones que está viviendo.

"Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita, hoy de seis meses, la comparto con ustedes'', expresó con enorme alegría al momento de recibir el premio en el escenario. Además en la celebración, que incluyó algunas actuaciones en vivo, se encontraba por su puesto su prometido y futuro padre de su bebé Rafael "Raphy'' Pina, él también se mostró muy emocionado y cuando Natti se paró a recibir el premio le beso su pancita en un acto de amor.

La publicación que Natti Natasha realizó en su cuenta de la red social de la camarita, además de las enternecedoras postales en las que ella se muestra con una felicidad que no le entra en el cuerpo, fue acompañada por un extenso mensaje.

"Hoy celebro con ustedes por partida doble. El regalo de mis fanáticos del mundo y la INMENSA bendición que me ha concedido Dios de ser madre junto a un hombre que amo! Otra prueba más de que las mujeres somos unas guerreras y cuando Dios dice SI no existe nada que se interponga. La FELICIDAD que siento en mi corazón no tiene precio !!!!! Ahora a seguir trabajando el triple para la princesa o el príncipe que viene en camino, que ya tiene a los mejores fanáticos del mundo !!!!!", así agradecía y celebraba, Natti Natasha, la futura mamá.