Insaurralde hizo las valijas y se sumó al plantel del Vasco

El delantero se suma a Acevedo, Mauro Pittón, Roldán y Peñailillo. Este último podría debutar el lunes en Parque Patricios ante Huracán.

El presidente de Unión, Luis Spahn, confirmó que Cristian Insaurralde es la última incorporación que ha realizado la institución para el plantel profesional y también aseguró que San Lorenzo depositó una mitad de los 200 mil dólares del préstamo de Franco Troyansky y que la otra mitad se documentó.

El presidente de Unión, Luis Spahn, confirmó que Cristian Insaurralde es la última incorporación que ha realizado la institución para el plantel profesional y también aseguró que San Lorenzo depositó una mitad de los 200 mil dólares del préstamo de Franco Troyansky y que la otra mitad se documentó.

Insaurralde no estaba practicando con el plantel profesional de Newell's y ante la salida de Troyansky, fue el jugador en el que se fijó Azconzábal para solicitarlo. Así, Unión suma a este delantero a la lista de futbolistas que ya habían llegado a la institución, arrancando por el regreso de Acevedo y las contrataciones de Mauro Pittón, Enzo Roldán, Nicolás Peñailillo y ahora Insaurralde.

Por su parte, no fueron pocos los que abandonaron la institución en este tiempo. La lista se engrosa con los nombres de Peano, Papaleo, Arce, Cecchini, Assis, Javier Cabrera, Leonel Bucca, Algozino, Zules Caicedo, Troyansky, Elizari y Carabajal. Este último, según señaló Spahn, se fue a Argentinos Juniors a préstamo sin cargo y con una opción de medio millón de dólares.

Insaurralde fue formado en River Plate. Incluso, fue parte del equipo que consiguió el ascenso a la Primera División de Argentina, aunque no jugó ni un solo partido. Después partió cedido a Quilmes por una temporada donde tuvo una participación discreta jugando solo seis partidos. Lo mejor llegó cuando fue a jugar al Sportivo Belgrano de la Segunda División de Argentina, aquí lo hizo de mediocampista ofensivo, jugó casi todos los partidos e hizo un gran papel. Tras esto ficha para el O`Higgins de Chile, aquí se convierte en hombre fundamental, anota en 15 ocasiones en 22 participaciones. Esto le ayuda para fichar con el Cerro Porteño, en su primer torneo se convierte en campeón aportando un gol y varias asistencias. Después llegó el momento de jugar en México y posteriormente en Newell's, donde no estaba en los planes de Kudelka y ni siquiera entrenaba con el plantel, al punto tal que el año pasado no jugó.

A propósito de Newell's, contrató a Justo Giani, el delantero de Quilmes por el que Unión estuvo haciendo averiguaciones y que se sumó de última al plantel de Kudelka.

Otra cuestión es que tanto San Lorenzo como Rosario Central achicaron la deuda que todavía mantienen con la institución tatengue. En el caso de San Lorenzo, ahora tendrá que cumplir con el pago de la parte del préstamo que documentó y, llegado el momento y si ejecuta la opción, con la cifra que se colocó para la compra del 60 por ciento del pase, según sea en mayo o en diciembre (1,6 millones y 1,8 millones de dólares, respectivamente).

En cuanto al equipo, todo hace pensar que Nicolás Peñailillo sería un jugador a tener en cuenta por Azconzábal para que sea titular en el encuentro del lunes en Parque Patricios ante Huracán. Si bien debe conocerse con sus nuevos compañeros, lo que tienen Peñailillo y Azconzábal, a favor, es que ambos saben perfectamente lo que pretenden y lo que pueden dar. Por eso, no habría que sorprenderse si aparece como titular, posiblemente ocupando el lugar que tuvo Zenón en el partido del viernes pasado ante Atlético Tucumán.

El plantel viajará a Buenos Aires el domingo, así que deberá esperarse todavía por la práctica de este sábado, fundamentalmente, para conocer con qué equipo jugará el Vasco ante el Globo. Hace una semana, ante los tucumanos, Azconzábal sorprendió a todos con una alineación en la que colocó tres defensores y dos marcadores-volantes. Es muy posible que repita el esquema, aunque se sabe que el técnico de Unión es bastante proclive a realizar cambios de un partido al otro. El posible ingreso de Peñailillo por Zenón es una firme posibilidad, aunque no habría que descartar la posibilidad de que haya otra modificación, que estaría dada con la chance de que pueda jugar Corvalán, quien no lo hizo el viernes pasado por estar lesionado. En este caso, Corvalán podría jugar en el lugar de Portillo, integrando la línea de tres que completaron, ante los tucumanos, Franco Calderón y Galván.