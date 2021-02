Las desopilantes respuestas de los participantes en "Cien argentinos dicen"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En otro divertido programa “100 argentinos dicen”, una participante dio una respuesta que sorprendió, indignó e hizo reír a Darío Barassi.

Los programas de preguntas y respuestas suelen dejar abierta la puerta a que suceda cualquier cosa. Es que los conductores muchas veces quedan descolocados ante los enunciados de los participantes. Y a quien últimamente, y con demasiada frecuencia, le sucede eso es al reconodido actor y comediante Dario Barassi, que conduce “100 argentinos dicen” en El Trece.

Este jueves no fue la excepción.Todo comenzó cuando el conductor le preguntó a la participante “¿Qué harías o podrías hacer desnudo?”, a lo que la joven respondió inmediatamente: “¡Cagar!” En tanto que después de unos instantes, Barassi exclamó: “¡No! ¡No! ¡Me voy! No sé donde estoy, chicos”.

Y luego el conductor agregó: “Yo te diría que más que preocuparte por tu pelo… ¡Preocupate por tu manera de manejarte en cámara! ¿De verdad lo dijo? Igual, de las cosas más hermosas qué hay es, antes de entrarte a bañar, desnudo sentarte en el trono tres horas y leer la bibliografía entera de todos los jugadores de tenis de la historia”. Por otro lado, la respuesta correcta del juego era “Nadar”.

Sin embargo este no fue el único episodio, al principio del juego el conducto consultó: “¿Qué cosas hacías a los 20 que ya no hacés a los 40?”. De manera inmediata y sin titubear, la participante respondió: “Chupar”. Tras ver la cara de sorprendido de Darío, Monse debió aclarar: “Chupar alcohol”. Luego, el humorista declaró: “Pero se dice tomar”. Ese fue uno más de una larga lista.

La semana pasada fue el turno de la pregunta sobre el ave tero. Barassi había arrancado el programa agradeciendo estar de regreso después de haber sido diagnosticado con coronavirus (Covid-19). “Qué lindo estar de vuelta. ¡Por favor! Qué placer. Me tomo dos segundos para agradecerles, sobre todo al canal, a vos, por el aguante, por acompañarme en el tránsito de esta enfermedad que la verdad es un garronazo. La saqué liviana gracias a Dios y a la vida. A mi mujer y a mi hija también”, dijo el actor.

“Ciudad o localidad argentina que tenga en su nombre un animal”, era la consigna y una participante rápidamente apretó el botón para responder. “Dale” le dijo él, y ella lanzó: “Santiago del Estero”. Se escucharon carcajadas desde detrás de las cámaras y hasta otra participante fuera de cuadro que dice “¡No!”, mientras tanto Barassi no salía de su asombro.

La cara del conductor era de total desconcierto, entonces la participante le pregunta “¿No era una provincia o…?”, y Barassi se anima finalmente y le pregunta “¿Cuál es el animal en Santiago del Estero?”. A lo que la participante responde: “Tero”, haciendo estallar de risa ahora sí a Barassi que tuvo que sostenerse del atril ya que se doblaba de la tentación. “Pensé que esa era la consigna”, se justificó mientras la participante.

“Ay te amo Flor. No, pero no hay que cortar palabras”, intentó explicarle, aunque aún no podía recuperarse del ataque de risa. “Tendríamos que darle un punto, algo, es excelente”, agregó y le preguntó “¿se te ocurrió ahora o lo viniste pensando desde allá?”. “Lo venía pensando desde allá”, dijo la participante haciendo tentar aún más a Dario, “ay Florencia, te amo, te amo. Estero ¡Es tero!”. Luego siguió “¿Viste que está completito no? Es tero”, insistió, y le pidió disculpas a su productor, “Mariano me pediste que me apure pero no puedo perder este momento”.

Semanas antes había sido el turno del participante que confesó que buscaba ser actor porno con su respuesta. "¿Qué parte del cuerpo te gustaría tener más grande?", preguntó Barassi para darle inicio al juego. Si bien el primer participante, Alan, dijo en su respuesta "el brazo", todo cambió cuando fue el turno de Bartolome, su respuesta desconcertó a todos y provocó risas. "El pene", lanzó sin filtro el participante. Darío Barassi al escucharlo no pudo evitar el comentario y lanzó: "Bueno, podía pasar. ¿Querés contarnos algo? O está todo bien”.

"No es por los argentinos", respondió el participante, ante lo que el conductor exclamó con humor: "Yo soy argentino". Barassi bromeó y agregó que todos mintieron en la encuesta. Sin embargo, el conductor de 100 argentinos dicen no pudo dejar pasar el momento y acotó: "¡Qué momento difícil acabo de vivir! Un participante dijo pene, entonces estoy así como mareado”.

"Nicole querida, salgamos de ahí. Decime una parte del cuerpo un poco más naif", agregó ya pidiendo un poco de aire después del momento acalorado que le tocó vivir.