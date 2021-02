https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 19.02.2021 - Última actualización - 20.02.2021 - 10:07

16:16

Por primera vez en su historia, las chicas de vóley del Náutico Avellaneda participan en la Liga Argentina Femenina. Sin ser favoritas al título, la idea es sumar experiencia en la competencia más prestigiosa del país.

Vóley femenino Náutico Avellaneda suma experiencia en su participación en la liga nacional Por primera vez en su historia, las chicas de vóley del Náutico Avellaneda participan en la Liga Argentina Femenina. Sin ser favoritas al título, la idea es sumar experiencia en la competencia más prestigiosa del país. Por primera vez en su historia, las chicas de vóley del Náutico Avellaneda participan en la Liga Argentina Femenina. Sin ser favoritas al título, la idea es sumar experiencia en la competencia más prestigiosa del país.

El vóley del Club Náutico Sportivo Avellaneda vive un momento de esplendor con su participación actual en la Liga Argentina Femenina 2021. Las chicas de azul y blanco compiten por estos meses al máximo nivel argentino. Días atrás finalizaron la primera fase de la competencia con tres triunfos y cuatro derrotas. Un saldo que las dejó en el quinto puesto sobre ocho clubes de su grupo. El conjunto rosarino integró la zona 1 junto a CEF (La Rioja), Paraná Rowing, Vélez Sarsfield (Buenos Aires), Mupol (Buenos Aires), Boca Juniors (Buenos Aires), Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) y River Plate (Buenos Aires). Por estos días juega el otro grupo de ocho clubes. Toda la competencia se desarrolla en clubes de la Capital Federal.





Matías Di Fulvio, entrenador del plantel, y Priscila Bosio, capitana, hablaron con Mirador Provincial sobre el paso de Náutico Avellaneda por la competición nacional. “En líneas generales, el balance es muy positivo -dijo Di Fulvio- porque era nuestra primera liga con muchas chicas para las que también era la primera experiencia”. Casi todas las integrantes del plantel son socias del club. Algo que le agrega méritos a la actuación hasta el momento. Por su parte, Bosio comentó: “Nosotros estamos para meternos en este nuevo camino que es la liga nacional y que de a poco el club vaya apostando cada vez a más con este torneo. Estamos a la altura y al nivel de cualquier equipo. La intención de todo el equipo es seguir luchando por lo que queda. Sumar experiencia para muchas que no han participado”.





Náutico forma parte de un tercer grupo de clubes por debajo de los favoritos y un segundo lote. El entrenador afirmó: “Estamos entre los equipos que participan por primera vez en la liga, que juegan con chicas del club. Los de Capital por su torneo en la metropolitana se van reforzando para jugar su torneo local. Es mucho más competitivo. Es más semiprofesional. Lo de nosotros es amateur 100 por ciento. Se nos hace más difícil competir con ellos y estar a la altura”.



Los equipos candidatos son las formaciones porteñas, en especial Boca Juniors. También San Lorenzo. “Gimnasia de La Plata es otro de los que se armó muy bien. Está River que mantiene el equipo hace años, que se conocen mucho, juegan muy bien. Estudiantes (La Plata), el mismo Banco (Provincia de Buenos Aires), que son equipos que ya vienen participando y siempre están en la pelea. Boca, San Lorenzo y Gimnasia son los firmes candidatos a pelear por el primer puesto”, afirmó Di Fulvio. Tras el segundo pelotón se encuentra Náutico Avellaneda dentro del lote restante de 10 equipos.





Bosio, por su parte, integró el seleccionado nacional y también jugó en el extranjero. Lo hizo en la temporada 2017/2018 en el UTE Budapest de Hungría. También defendió los colores del Club San Jorge (2015/2016 y 2016/2017) y Villa Dora (2019/2020). Aquí, en Rosario, debe complementar su carrera deportiva con su trabajo de profesora de educación física porque no hay ingresos económicos por pasar la pelota del otro lado de la red. “Yo doy clases en Náutico, doy personalizados. Hago un poco de todo. Trabajo en gimnasios. Acá en Rosario esa vida del deportista profesional no se lleva a cabo. Hay que trabajar. No queda otra”, aseguró Priscila. La opuesta dijo que en tierras magiares pudo dedicarse por completo a su disciplina: “No fui a hacer otra cosa. Fue muy profesional. Al deporte lo vivi a flor de piel. No tuve que hacer más nada que ir a jugar”.



Para ella, jugar en Náutico es muy especial, según expresó: “Representar a mi club de toda la vida es un sueño. Siempre tuve que salir a buscar clubes afuera y no estar en casa. Estar acá en Rosario y en mi club va a ser una experiencia inolvidable”.



En 2020, comenzó una movida impulsada por las jugadoras para profesionalizar la liga argentina. La pandemia de covid-19 alteró por completo esos planes. “Va a llevar tiempo, pero hay muchas cosas que modificar para beneficios de las jugadoras -dijo Bosio-. A los varones también les pasa. Tal vez no llegue a vivir esa profesionalización. Sí para las más chicas. Sería muy importante que se puedan ir dando esos cambios para que sea más profesional. Para que la jugadora pueda abocarse a este deporte, como en otros deportes pasa”.



La liga, tras los partidos del segundo grupo de ocho (Estudiantes, Gimnasia, Banco, Argentina Andalgalá, San Lorenzo, Atenas, Tucumán de Gimnasia y Douglas Haig), seguirá por cuadrangulares según las ubicaciones en las dos zonas. Aún no están definidas las rivales de las representantes de Náutico Avellaneda. Los cuadrangulares se extenderán a lo largo de marzo. Las finales están previstas para fines de abril. Di Fulvio comentó: “Ahora es ver si se pasa de fase de nuevo a jugar los cruces. Por el momento, enfocados en este cuadrangular. Si después tenemos la suerte de dar un pasito más, seguiremos adelante”.