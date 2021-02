Jorge Coghlan consideró que en una década el hombre podrá viajar a Marte

El director del Observatorio Astronómico CODE de Santa Fe, Jorge Coghlan, consideró la llegada a Marte de la nave espacial Mars 2020 de la NASA, con el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity Mars, como histórica y que “está perfilado para que en la década de los años 30, de este siglo, el hombre pueda hacer su primer viaje humano al planeta rojo”.

“Ayer hemos vivido momentos muy emotivos”, señaló el especialista respecto de la llegada del Perseverance, y explicó que se trata de “un robot de seis ruedas, de más de tres metros de longitud, grande prácticamente como un auto pequeño o mediano”.

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd