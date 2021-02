Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Redes vs. cables

ENRIQUETA GONZÁLEZ

"Me entero de que Telecom habilitó la primera Red Móvil 5G en Argentina. Por supuesto que no aquí en Santa Fe, sino en Buenos Aires y Rosario. Mientras, aquí en la ciudad Santa Fe hay vecinos que no tienen teléfono desde hace más de un mes porque se robaron los cables y Telecom aún no los pudo reponer. ¿Qué es lo que hay que hacer?".

****

Comunicación deficiente

UN SANTAFESINO

"Quiero hacerles una pregunta a los responsables del Banco de Santa Fe y al gobierno provincial que le paga para que sea el agente financiero de la provincia: ¿habrá alguna posibilidad de que a los clientes nos atiendan como si fuésemos seres humanos? Con los aportes de todos los empleados provinciales les estamos pagando para que manejen y atiendan nuestro dinero, pues no hay manera de comunicarse con dicha entidad. La verdad es que cuesta mucho mantener la cordura y no decir improperios contra esta gente. Si pedimos turno, nos dan para dentro de 15 días. Manejan nuestro dinero, nuestra tranquilidad, nuestro equilibrio emocional y no nos pueden atender un teléfono. De este modo es imposible".

****

Faltan luminarias I

MARÍA ISABEL

"Me comunico por un reclamo de luces en Quintana y Pasaje Cullen. La plazoleta está oscura, faltan luces en la calle y se producen arrebatos por la falta de luz. Espero que quien sea el encargado de reparar estas luminarias lo haga rápidamente. No se puede vivir en la oscuridad porque se profundiza la inseguridad".

****

Faltan luminarias II

LIDA BEVILAQUA

"Vivo en Pasaje Maipú entre Francia y Saavedra y desde hace tres meses que no tenemos luces en la zona. Le pido por favor al Sr. Jatón que nos solucione este problema. Vivir en la oscuridad es muy peligroso".

****

Llegan cartas

La vital educación

HUGO LUIS BONOMO

Mensaje fijado, en la puerta de una universidad de Sudáfrica:

"Destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance solo se requiere de un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier barrera que encuentren en la vida.

Los pacientes mueren a manos de esos médicos.

Los edificios se derrumban a manos de esos ingenieros.

El dinero se pierde a mano de esos economistas y contadores.

La humanidad muere a manos de esos eruditos religiosos.

La justicia se pierde a manos de esos jueces.

El colapso de la educación es el colapso de la nación".

Y lo recordamos por que escuchamos una nota radial realizada al Secretario de educaciónde la provincia; donde decía veinte veinte, para referirse al año 2020, cuando los entes rectores del lenguaje, dicen que es incorrecto (norma que los comunicadores, tampoco conocen).

Los únicos que dicen 20 20, son los oftalmólogos, para indicar muy buena visión en ambos ojos. Buena visión; imprescindible para ver la importancia del lenguaje y las pequeñas cosas; que son las que construyen los grandes logros.

Repetimos: El colapso de la educación es el colapso de la nación.