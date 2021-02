https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nuevo ciclo

Jorge Rial "tentó" a Ricardo Canaletti para participar en "TV Nostra"

El periodiodista reconoció que las condiciones económicas que le ofreció el ex conductor de Intrusos no lo convencieron para abandonar sus otros proyectos.

"TV Nostra" será la apuesta para el prime time de América TV para este 2021. El inicio del ciclo está previsto para fines de marzo o principios de abril y será conducido por Jorge Rial en su nueva faceta, tras su salida de “Intrusos”. Marina Calabró, Ricardo Canaletti y Diego Ramos fueron las tres personas mencionadas para conformar el panel que acompañará al conductor. Sin embargo, Ricardo Canaletti admitió que aunque la propuesta “sí existió”, “las condiciones de contratación eran lamentables”. Tenés que leer Jorge Rial confirmó que deja Intrusos: "Es un buen momento para reinventarse" Además, el histórico periodista de"TN" y Canal Trece explicó que “no tenía mayor deseo del pase”, porque no podría cambiar una cosa en la cual hace muchos años que está “muy bien” por algo que “era como retroceder”. “No puedo hablar de lo periodístico porque ni siquiera se habló de eso, fue una propuesta 'che, ¿querés venir al programa?'. 'Bueno, ¿en qué condiciones?' pregunté y cuando llegaron las condiciones ahí se frenó todo“, detalló.