San Cristóbal: por el deterioro en las calles anunciaron un plan de bacheo

Mirador recorrió diferentes sectores de la cabecera departamental, donde pudo observarse que existen muchos puntos con dificultades en el pavimento que necesitan repararse para una mejor circulación. Cómo es el plan que adelantó la administración municipal.

Noelí Rojas

redaccion@miradorprovincial.com

Por el paso del tiempo existen lugares en la ciudad de San Cristóbal en los cuales el pavimento ya cumplió su vida útil. Desde el Municipio local aseguraron a El Litoral que cuentan con un plan de bacheo intensivo para poder solucionar estos inconvenientes.

Para tranquilidad de los vecinos y ante cuestionamientos recibidos, el Intendente Horacio Rigo brindó una entrevista para explicar de qué manera están trabajando y cuáles son los proyectos que tiene en carpeta para esta problemática que sucede en muchas localidades, y hasta en rutas provinciales y nacionales, lo que genera peligro al momento de trasladarse dentro de la provincia de Santa Fe.

El plan de bacheo está programado para llevarse a cabo durante este año, pero la situación climática de las últimas semanas impide que se desarrolle con normalidad, porque las calles deben estar secas y sin humedad para poder ser reparadas como corresponde.

Respecto a estas consultas, el intendente de San Cristóbal indicó que “hay calles de pavimento que tienen más de cuarenta años y hay que hacerles reparaciones. Estas tareas, para hacerlas de hormigón elaborado, tienen un costo importantísimo que habría que trasladárselo al vecino, y creo que hoy por hoy la situación económica no amerita que se lo estemos trasladando. Entonces hemos conseguido, de una empresa del Parque Industrial de Sauce Viejo, material en frío con emulsión”.

La técnica que se utilizará para acondicionar las calles de la ciudad, primero necesita que estén secos y limpios los baches, después se coloca el material mencionado en frío con emulsión y de esa manera se reparan. Si bien no es algo definitivo, está comprobado que funciona muy bien.

“Hoy por hoy tenemos que decir que las condiciones climáticas nos están jugando una mala pasada nuevamente, después de estar con necesidades de lluvia en el sector rural, hoy todas estas lluvias nos están complicando, no se puede trabajar en los pavimentos porque la napa está muy alta pero apenas componga se va a poder”, agregó el funcionario.

Según Rigo, el atraso en los trabajos se debe a las precipitaciones que aumentaron considerablemente en esta época, pero apenas estén dadas las condiciones se podrán realizar porque el material está adquirido y el personal municipal ya regresó a sus tareas tras las vacaciones de verano.

Otro de los proyectos que se puso en marcha es el plan integral de pavimentación, en donde se harán once cuadras más de pavimento en distintos puntos de la ciudad. Este plan se está desarrollando desde hace un tiempo y continuará a medida que se consiga hacer. Desde el municipio compraron el hormigón que se necesita a una empresa de la localidad de Villa Trinidad, es decir que está todo listo para realizar las obras de pavimentación urbana dentro de la ciudad.

“Estamos implementando también dentro del plan Incluir una nueva pavimentación que vamos a estar presentando la próxima semana. El material está, se está reincorporando el personal municipal y tenemos una cuadrilla encargada de eso, así que estaremos llevando a cabo estos programas”, expresó el intendente.

Este plan de bacheo que se ejecutará en la ciudad incluye tanto calles céntricas como sectores periféricos. Son varias las calles que necesitan ser reparadas, como por ejemplo Caseros, donde se visualiza el deterioro en varios puntos. Además, esquinas como Urquiza y Pueyrredón, Juan B. Justo y Salta o Juan B. Justo y Sarmiento, entre otras.

En la entrevista, el mandatario aclaró que todas estas tareas se llevan a cabo con recursos propios de la municipalidad y están a la espera que ingrese un dinero de gastos corrientes, que debía llegar en diciembre, para poder destinarlo a la compra de materiales.

“Sabemos que lo que habría que hacer es un pavimento de hormigón nuevo, pero no estamos en las condiciones económicas y estas reparaciones no tienen contribución de mejoras para los vecinos. En el caso de las calles de ripio debemos aclarar que no tienen costo para el vecino frentista. A veces nos dicen por qué no hacemos un cordón con ripio donde en otros lugares se cobra. Nosotros ponemos únicamente ripio y el vecino frentista no tiene costo alguno”, detalló el intendente con respecto al otro plan que se implementa en las calles de ripio de la ciudad.

En estos lugares también las lluvias contribuyeron a que se deterioren mucho y días pasados comenzaron con los trabajos de reparaciones. Según explicaron desde el municipio quedan entre 18 y veinte 20 para terminar con el ripio en toda la ciudad. Esto significa que el objetivo de que no existan más calles de tierra en San Cristóbal se está logrando.

“Con esto se estaría cumpliendo el objetivo, se planteó y se está llegando a su culminación. Les pedimos un poco de paciencia a los vecinos, porque se está reincorporando el personal de planta permanente que realiza esos trabajos y, además, les queremos decir que hay entre 38 y 40 empleados que desde marzo del 2020 no están trabajando porque son personal de riesgo y eso dificulta en un montón de tareas”, cerró en la entrevista el intendente Horacio Rigo.