Osaka es infalible en las definiciones

En su cuarta final de Grand Slam, la tenista nipona venció a la estadounidense Brady y se consagró en el certamen aussie, donde ya había prevalecido en 2019. Los otros dos títulos de este nivel, proceden del US Open 2018 y 2019.

Con una actuación lo suficientemente sólida como para no dejar dudas, la japonesa Naomi Osaka (3) venció este sábado a la estadounidense Jennifer Brady (24), por 6-4 y 6-3, consagrándose campeona del single femenino del Australian Open 2021. De este modo, a los 23 años, sumó su cuarto título de Grand Slam, sobre otras tantas finales disputadas.

Para alcanzar su segunda corona en Melbourne Park, la tenista nipona jugó de manera impecable, tras un comienzo en el que algunas imperfecciones habían colocado el set inicial en una igualdad en 4. De allí en más, su superioridad no dejó dudas, consiguió seis games consecutivos, se llevó el primer set de manera inobjetable y se colocó 4 a 0 en el segundo.

La estadounidense reaccionó y llegó a colocarse 3-5; pero la campeona volvió a acomodarse y cerró el duelo con autoridad. La ex número 1 del mundo, había ganado el primer Grand Slam de la temporada en 2019; mientras que los dos restantes títulos de máximo nivel, proceden de las ediciones 2018 y 2019 del US Open.

La plausible conquista, permitirá que Osaka ocupe desde el lunes venidero el segundo puesto en el escalafón de la WTA; mientras que Brady ascenderá al puesto 13 del mundo, lo que reflejará su mejor clasificación hasta el momento.

Por último, vale destacar que para acceder al cetro aussie, Naomí Osaka venció en primera ronda a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, por 6-1 y 6-2; en la segunda, a la francesa Caroline García, por 6-2 y 6-3; en la tercera, a la tunecina Ons Jabeur, por 6-3 y 6-2; en octavos de final, a la española Garbiñe Muguruza, por 4-6, 6-4 y 7-5; en cuartos de final a Su-Wei Hsieh (Taipei), por un doble 6-2 y en semifinales, a la estadounidense Serena Williams, por 6-3 y 6-4.

Su testimonio

Tras la consagración, la japonesa Naomí Osaka respondió con la amabilidad habitual, las requisitorias periodísticas posteriores a la definición en Melbourne Park.

* "Tengo que felicitar a Jennifer: cuando jugamos en las semifinales del US Open, intuí que ibas a ser un problema y no me equivoqué. Seguro que vamos a medirnos en más finales. Tu familia puede estar orgullosa de ti", afirmó sobre su rival.

* "Es una sensación increíble volver a jugar con aficionados en las gradas y recibir esa energía; algo que lamentablemente no pude hacer en mi último US Open. Gracias a la gente por abrir sus corazones. Le dedico este triunfo a mi equipo, que es como mi familia. Llevamos mucho tiempo juntos, si se tiene en cuenta la cuarentena previa que tuvimos que pasar. El trofeo va para ustedes", concluyó.