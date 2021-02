Pablo Bonaveri, con la ilusión a otra parte

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 20.02.2021 - Última actualización - 12:29

11:42

Luego de la salida del DT, Gustavo Giorgi, la dirigencia de 9 de Julio de Rafaela anunció al ex Colón, Pablo Bonaveri, como nuevo director técnico del "León" para afrontar la próxima temporada de Liga Rafaelina de Fútbol y lo que vendrá para el próximo torneo Federal.

Pablo Bonaveri, integrante de una familia de futboleros, hizo, como jugador, todas sus inferiores en el club del barrio Centenario, donde llegó hasta la división reserva. Concluida esa etapa, comenzó con la recorrida en distintos clubes donde siempre fue goleador. En Rafaela, vistió la camiseta de 9 de Julio y se lo recuerda por aquel equipo que logró el primer ascenso al Torneo Federal A.

En su recorrida como DT, Pablo Bonaveri volvió a Colón para trabajar, una vez más, en todas las divisiones del club sabalero. Su pico más alto como entrenador fue en la División Reserva de Colón de Santa Fe, e incluso tuvo la oportunidad de dirigir interinamente al equipo de Primera División. La primera vez fue en marzo de 2019, junto a Marcelo Goux en el partido ante Racing y antes de que se hiciera cargo Pablo Lavallén, tras el alejamiento de Comesaña. Ese día, Colón y Racing empataron 1 a 1.

La segunda vez fue derrota 2 a 1 ante Arsenal de Sarandí, con la colaboración del profesor Ferraro en la parte física. En aquel encuentro que cerró la temporada 2019, Colón se mantuvo afuera de la zona del descenso, debido a las malas campañas de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Patronato de Paraná y Aldosivi de Mar del Plata.

-¿Se cumplió un ciclo en Colón, Pablo?

-Sí, uno como entrenador sabe cuando un ciclo está cumplido. Llegó el momento de buscar otro club y en el horizonte apareció 9 de Julio de Rafaela, una institución con mucha historia en la región que me tuvo como jugador, hace algunos años, y ahora me llamaron para que me haga cargo del plantel de Primera. La verdad que me puso muy contento el llamado de estos directivos. No demoramos nada en ponernos de acuerdo y ya diagramamos la presentación con el plantel y el trabajo de pretemporada.

-¿Cuáles son los objetivos que se trazaron en esa reunión con los directivos?

-Tratar de armar un buen plantel para afrontar el torneo liguista y luego proyectar la participación en el Federal B para intentar conseguir el ascenso al Federal A. El diálogo con el presidente y el tesorero fue muy bueno porque se habló de un proyecto a largo plazo pero con logros que intentaremos que sean inmediatos.

-¿Qué sabes o conoces del plantel actual?

-Estuve observando los videos de la última presentación del plantel en el Federal Amateur y la verdad que quedó un poco desmenuzado porque algunos jugadores se fueron, con lo que debemos analizar a los que quedaron y sumar gente que pueda aportar experiencia para los más jóvenes que vienen desde las canteras del club.

-Bajas importantes....

-Sí, Osvaldo Arroyo que hizo un gran torneo y que venía de Colón, se incorporó a Sportivo Belgrano de San Francisco. Qué se den éstas cosas hablan de un buen trabajo en el torneo. Ahora estará en nosotros saber elegir y buscar el reemplazante y así, como éste, hubo otros casos similares.

-¿Por dónde pasa la búsqueda de refuerzos?

-Mi idea es incorporar jugadores de Colón de la clase '99 que no tengan hoy la posibilidad de jugar y de esa manera le podemos dar rodaje en torneos importantes y que luego puedan ir ascendiendo.Además vamos mirar que hay en la Liga Santafesina, en la Esperancina y en la región. Jugadores buenos hay en todos lados, debemos buscarlos para que se muestren en el club y después, si hacen un buen trabajo, puedan seguir creciendo. Yo pongo el ejemplo de Arroyo, hizo un gran torneo y hoy se fue a San Francisco.

-En lo personal, ¿tu idea es viajar o radicarte en Rafaela?

-Prefiero radicarme en Rafaela. De esa manera podemos trabajar en doble turno dándole el profesionalismo y la jerarquía que 9 de Julio se merece.

-Por último, la puerta de Colón quedó abierta...

-Sí, Colón me ha dado mucho y volvería cuando me llamen. Pero ahora es el "9", lugar donde voy a tratar de aportar toda la experiencia que coseché a lo largo de estos años en Colón y en todos los clubes que me tocó trabajar como DT.

Ficha personal

Nombre y apellido: Pablo Santiago Bonaveri.

Fecha de nacimiento: 18-2-1976.

Grupo familiar: Horacio Alberto Bonaveri, Lilian María Ceruti, Leónidas Bonaveri, Lucila Tulian y Valentina Bonaveri.

Como jugador: Colón, inferiores hasta reserva de AFA, Ferro de Concordia Argentino A, Libertad de Sunchales, 9 de Julio de Rafaela, Banco Provincial (SF), La Emilia de San Jorge, Filodramático de Alicia, San Martín de Carlos Pellegrini, Atlético Pilar y Santa Fe Fútbol Club.

Como DT: Banco Provincial, Santa Fe FC, Corinthians Santa Fe y Corinthians Paulista y Colón de Santa Fe.

Fecha de inicio

El Apertura de la Primera A de la Liga Rafaelina arrancará el 21 de marzo. Según se desprende del boletín emitido por la Liga, el torneo se jugará con el mismo reglamento del año pasado, es decir Apertura y Clausura, pero sin descensos, aunque seguirán sumando los promedios para la temporada 2022. La idea de jugar sin descensos es para llevar la categoría a 18 equipos el año que viene, ya que habrá dos ascensos de la Primera B.