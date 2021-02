https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 20.02.2021 - Última actualización - 14:16

12:23

El ex vice y líder de Tate Campeón pasó por un duro trance producto del Covid y una neumonía: "Es una enfermedad de porquería", dijo. Está de acuerdo con terminar la tribuna y la fachada, "pero la gran obra debe ser el predio". No está de acuerdo con el préstamo de Troyansky y fue duro con el fútbol argentino: "Es un zafarrancho".

Habló después del peor momento de su vida Marcelo Martín: "La deuda con Spahn es una piedra en el zapato" El ex vice y líder de Tate Campeón pasó por un duro trance producto del Covid y una neumonía: "Es una enfermedad de porquería", dijo. Está de acuerdo con terminar la tribuna y la fachada, "pero la gran obra debe ser el predio". No está de acuerdo con el préstamo de Troyansky y fue duro con el fútbol argentino: "Es un zafarrancho". El ex vice y líder de Tate Campeón pasó por un duro trance producto del Covid y una neumonía: "Es una enfermedad de porquería", dijo. Está de acuerdo con terminar la tribuna y la fachada, "pero la gran obra debe ser el predio". No está de acuerdo con el préstamo de Troyansky y fue duro con el fútbol argentino: "Es un zafarrancho".

"No tengo ni la menor idea de dónde me lo pesqué. Tenía unas líneas de fiebre pero no me parecía importante, me hicieron el hisopado, dio positivo, la situación empeoró, me llevaron al Cullen y apareció una neumonía bilateral severa, por lo que terminé en terapia. La verdad que lo del Cullen fue maravilloso, desde el doctor Carrizo hasta el último de los enfermeros y asistentes. Me pusieron una cánula de alto flujo. Fue muy duro", cuenta el ex vicepresidente de Unión, Marcelo Martín, ya descansando en su casa, metiéndose de vuelta en su gran pasión que es Unión y recordando los durísimos momentos vividos a partir de que el Covid paralizó su vida.

-¿Corriste riesgo?

-Creo que sí, que hubo riesgo... La verdad que no te lo puedo decir yo, pero presiento que fue así... Es una enfermedad de porquería que, cuando te agarra en los pulmones, es brava... La moraleja de todo esto, es que hay que cuidarse mucho.

-Imagino que habrás puesto mucho de vos para superarlo...

-Me decían que tenía que quedarme una hora de espaldas y me quedaba dos; de costado una hora y también me quedaba dos. Yo caminaba todos los días de mi vida unos 5 kilómetros, tomaba vitaminas y eso me ayudó... Yo tengo hipertensión y soy diabético, pero eso no operó, no tuvo incidencia... Fue todo pulmonar... Tuve un enorme acompañamiento de Celia y de mis hijos... Me traían comida, me hacían videollamadas, me cuidaban... Me aferré mucho a ellos... Nunca tuve miedo, pero reconozco que estuve en manos de los médicos... El doctor Carrizo, Rodrigo Tibalt, unos fenómenos... Y en el sanatorio Santa Fe, donde me llevaron después, también... La verdad es que hay que sacarse el sombrero con el hospital público...

-¿Y Unión?

-Mis amigos me pusieron al tanto apenas pudieron... El proyecto de obras lo aplaudo y me queda la eterna discusión por lo de Troyansky... Yo creo que se tendría que haber vendido... No sé, otra vez hacer negocio con San Lorenzo, con los problemas que tuvimos y con muchos jugadores por delante como los Romero, el Uvita Fernández, Di Santo... ¿Un préstamo a un club deudor y con semejante cantidad de jugadores por delante?, no lo veo... Ojalá el Pocho la 'rompa', pero no me cierra...

-El otro día, Nicolás Russo decía que un club como Lanús necesita vender uno o dos jugadores por año por 3 millones de dólares para equilibrar los números. Y Spahn dice que en Unión es menos...

-Nicolás Russo fue uno de los que se preocupó por mi salud, me llamó varias veces, no sólo él... Mirá, Lanús tiene una expansión de actividades sociales y una infraestructura más costosa que la de Unión... Yo digo que el fútbol es el que equilibra todo, es la oxigenación financiera del resto del club... Unión no tiene la realidad de Lanús y por eso el desequilibrio económico es inferior...

-El presidente Spahn dijo que este momento permite desviar fondos para obras y no para la llegada de jugadores o para jerarquizar el plantel...

-Bueno, el dinero de las obras viene del fútbol. No te olvides que Unión vendió casi un plantel entero en un año o poco más... Yo digo que mejorar las instalaciones es un paso adelante, siempre. Un pedazo de cemento más, es un avance. ¡Pero no hay que dejar que se caiga la parte deportiva! El proyecto de Azconzábal va a llevar tiempo, porque se arranca de cero, es nuevo... El otro día, Astrada hablaba de River y decía que el proceso de adaptación de cada jugador lleva entre seis meses y un año... Hay que tener cuidado, porque ahora hay promedio, no hay que abandonar el objetivo de entrar en copas, porque perder eso de vista nos llevaría a achicarnos.

-¿Ves este proceso deportivo de Unión con inserción de jugadores jóvenes y del club, como el inicio de algo que se convierta en ambicioso?

-Es muy difícil contestarlo... Hay jugadores que recién llegaron... Por ejemplo, yo no tengo ni idea de cómo juega Peñailillo; me parece interesante Borgnino porque lo ví jugar en Rafaela; el "Negro" Acevedo es un crack, Mauro Pittón es otro... El sistema es distinto, juega con un solo 5, no descubro nada si digo que el aspecto débil es el defensivo... Me gusta mucho Vera, pero mucho de verdad... ¡Qué se yo...! Habrá que esperar y ojalá las debilidades dejen de serlo.

-¿Volvés al ruedo con Tate Campeón?

-En un par de semanas... El nuestro no es un grupo que se encapricha en el "no" por el "no", ni tampoco nos convertimos en "casi oficialistas"... Si se va a hacer la tribuna y las mejoras en el IPEI, nos encontrarán apoyando, porque tenemos un montón de ideas con el instituto para dar el salto cualitativo... Lo que está bien, lo apoyaremos y lo que está mal o consideramos que no es bueno para Unión, lo diremos. Ese es nuestro espíritu.

-¿Coincidís que la deuda de Spahn se ha convertido en una cuestión de estado en Unión?

-¡Es una piedra en el zapato...! Creo que hay que darle una salida institucional urgente... Mirá, hubo una asamblea que determinó una comisión auditora y ese grupo no pudo realizar su trabajo. Para mí, lo ideal es que los unionistas hagamos el trabajo sin necesidad de ir a la Justicia y que sean los unionistas quiénes digan cuánto se le debe al presidente, esa es mi opinión... Que Spahn puso plata, no hay dudas, pero hay que sacarse ese problema de encima y urgente... La forma de devolverle la plata a Spahn está prevista, resta que se determine cuánto es lo que puso...

-Spahn dice que cuando quiso formar un fideicomiso o pidió a unionistas que pusieran dinero en el club, se encontró con respuesta negativa...

-Nosotros siempre hablamos de constituir un fondo anticíclico, con aportes de unionistas para responder a situaciones de crisis... Por ejemplo, se junta una determinada cantidad de pesos, se maneja por fuera de la tesorería, se utiliza por pedido de la comisión directiva para solucionar algún problema urgente y ante la aparición del primer ingreso, se restituye. ¿Para qué?, para no terminar en esta "encerrona" en la que estamos con lo que aportó Spahn, su familia y su empresa, que lleva años...

-Siempre hablaste de la necesidad de que Unión tenga un predio. Spahn dijo que la tribuna sale 100 millones de pesos pero que por el predio le pedían entre 2 y 3 millones de dólares al valor billete...

-¡No sé si tanto!... ¿Se hace la tribuna?, bienvenido sea. ¿Se hace la fachada?, bienvenido sea... Pero yo sigo pensando que la gran obra de Unión, es el predio. No quiero que una cosa vaya en desmedro de la otra... ¡Mirá el caso de Banfield o el de Defensa!... Se generan jugadores, espacio para que vengan chicos del interior, hay comunicación entre los técnicos de abajo con el de arriba, el de arriba los vé trabajar... Es la enorme fábrica de jugadores del futuro. Tenemos que entenderlo...

-¿Hacia dónde va el fútbol argentino?

-¡Es un zafarrancho!... La gran panza del Nacional B es un problema... ¿Qué quiero decir con lo de la panza?, ¿viste cuando vas al médico y te dice que tenés que bajar diez kilos, pero mientras tanto subís veinte?... Bueno, nosotros en lugar de bajar a 22, que sería el número adecuado, nos fuimos a uno que resulta estrafalario... Eso en Primera y ni hablemos del Nacional B... Además, hay que entender que el fútbol argentino no está en condiciones de bancar la cantidad de contratos profesionales que existen... No me gusta cómo está armado todo esto... Y se lo he dicho a muchos, inclusive a Chiqui Tapia...

-¿Qué hay que hacer frente a esto?, ¿cómo tiene que pararse un club como Unión frente a esta realidad?

-Tiene que tener presencia en los dos lados, en la Afa y en la Liga... Presencia es estar en las comisiones que se forman para decidir, en las discusiones, fijar posición... ¡A nosotros nos "comieron" un año de promedio, el de la temporada 2018-2019 que no entra en la actual tabla y fue producto de una buena campaña, pero nadie dice nada! Estas son las cosas que hay que ir a protestar... Yo estaba en la comisión económica de la Superliga y me tuve que poner a estudiar cómo era el share, el rating y esas variables... ¡Y llegamos a tener la menor diferencia del fútbol mundial entre los que más ganan y los que menos ganan cuando todos sabemos que los derechos internacionales, por ejemplo, se venden por Boca y River!... Y eso se ganó estando allí y defendiendo los intereses. Algunos muchachos amigos me dicen que hablo ahora porque estoy afuera y no es así, porque a esto lo dije siempre...