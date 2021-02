https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pensando en el partido del lunes

Peñailillo a la cancha y no sería el único cambio ante el Globo

Azconzábal mantendrá el esquema pero no todos los nombres en la formación que visitará a Huracán.

Nicolás Peñailillo se entró a la par de sus compañeros, conoce el estilo de juego de Azconzábal y sería titular en el Tomás Ducó. Crédito: Gentileza Prensa Club Unión



Ha llegado el momento de pensar sólo en fútbol. Acevedo, Mauro Pittón, Peñailillo, Enzo Roldán (apuesta del club) e Insaurralde son las caras nuevas de un plantel que se desprendió de varios jugadores para achicar cantidad y presupuesto y ahora el objetivo es tratar de estar entre los cuatro primeros para jugar la fase final esta Copa de la Liga Profesional que tiene, como especial diferencia con la anterior, que suma puntos para el promedio a pesar de que este año no habrá descensos. Luego de un primer partido que dejó el consuelo de un empate sobre el final como local cuando, en realidad, Unión merecía llevarse todo, ahora llegará el tiempo de visitar a Huracán, que no arrancó bien porque perdió ante Defensa y Justicia, pero que hizo algunas incorporaciones de última y buscará sumar los primeros puntos en este torneo. Tenés que leer Insaurralde hizo las valijas y se sumó al plantel del Vasco Nicolás Peñailillo llegó en buena forma y estuvo en plena actividad en el torneo chileno. Por eso, la chance de que juegue como titular es concreta y lo haría en reemplazo de Zenón, pues Azconzábal tiene decidido que va a mantener el esquema. El propio chileno, al que el Vasco dirigió en Antofagasta, declaró que puede jugar de carrilero o marcador punta por el costado izquierdo o también lo puede hacer de central. La línea de tres que armó Azconzábal tuvo como protagonistas a Franco Calderón, Galván y Portillo. Si Corvalán llega en condiciones, seguramente irá en lugar de Portillo y estas dos podrían ser las únicas modificaciones, aunque se sabe que Azconzábal es de provocar alguna sorpresa, como ocurrió el otro día en las horas previas al encuentro con los tucumanos. El único que todavía debe completar un tema de papelería (se habla de una orden de un Juzgado) es Cristian Insaurralde, por eso habrá que esperar para ver si el técnico lo tiene en cuenta para este partido, algo que resulta casi imposible teniendo en cuenta que se tendrá que poner a tono desde lo físico y futbolístico. A propósito, Insaurralde no estaba entrenando a las órdenes de Darío Kudelka en este último tiempo. Tenés que leer Unión tiene un rival a vencer: hacerse fuerte como local Más allá del arribo de Mauro Pittón (el presidente dijo que aquella transferencia de los porcentajes de los hermanos Pittón a San Lorenzo, en 2,5 millones de dólares, hoy se transformaron en 2,7 o 2,8 por los intereses), que no deja de ser atractivo en lo futbolístico y seguramente con un costo en lo económico, el esfuerzo se hizo por Peñailillo. Si para muestra vale un botón, Darío Kudelka admitió que le hubiese gustado traer a Bello, un mediocampista ofensivo que juega en Antofagasta de Chile -el mismo club de Peñailillo- pero que le resultó imposible. Es cierto que el defensor que llega a Unión, viene con el pase en su poder. Pero también la realidad es que el fútbol argentino ha perdido competitividad con otros mercados en los que se paga en dólares billetes. A propósito de Peñailillo, dijo que "me gustó el equipo ante Atlético Tucumán", señaló que le agrada "la mixtura que hay entre la gente joven y de experiencia" y que "todos los hinchas de Unión me dijeron que en la fecha 13, al partido hay que ganarlo sí o sí", refiriéndose al clásico con Colón, que se jugará en la última fecha en el estadio sabalero. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

