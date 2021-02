https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 20.02.2021 - Última actualización - 13:10

12:59

La Crema tuvo este sábado por la mañana una buena prueba futbolística y derrotó por la mínima diferencia a Sportivo Belgrano de San Francisco. Ángelo Martino sería nuevo jugador de Talleres de Córdoba y Cristian Chimino podría ser la cuarta cara nueva del plantel.

Buen juego y triunfo Resultado positivo en el primer clásico de Atlético de Rafaela La Crema tuvo este sábado por la mañana una buena prueba futbolística y derrotó por la mínima diferencia a Sportivo Belgrano de San Francisco. Ángelo Martino sería nuevo jugador de Talleres de Córdoba y Cristian Chimino podría ser la cuarta cara nueva del plantel. La Crema tuvo este sábado por la mañana una buena prueba futbolística y derrotó por la mínima diferencia a Sportivo Belgrano de San Francisco. Ángelo Martino sería nuevo jugador de Talleres de Córdoba y Cristian Chimino podría ser la cuarta cara nueva del plantel.

Por Juan Carlos Scalzo

Con vistas al inicio del torneo de la Primera Nacional, los dirigidos por Walter Otta se midieron con el cuadro cordobés, que se prepara para participar en el Torneo Federal A, en un encuentro que tuvo dos tiempos de 35 minutos cada uno. El tanto de la victoria albiceleste lo anotó Facundo Soloa a los 10 minutos de la segunda mitad.

El DT cremoso puso en cancha todo lo que tiene a disposición, con excepción de Matías Valdivia, que fue intervenido quirúrgicamente en una de sus rodillas y le espera una recuperación de, al menos, ocho meses, y de Claudio Bieler por una molestia menor en un gemelo.

Por ende, el once titular fue con: Guillermo Sara; Francisco Díaz, Cristian González, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Soloa y Guillermo Funes; Juan Cruz Esquivel y Germán Lesman.

Vale recordar que ya son bajas de Atlético el lateral derecho Lucas Blondel, vendió a Tigre, el zaguero Stefano Brundo, jugará en el Fútbol Club Carlos Stein de Perú, Rodrigo Castro, que ya fichó para Sportivo Luqueño de Paraguay, y el arquero Matías Tagliamonte y Enzo Copetti que fueron cedidos a préstamo y con opción a Racing Club de Avellaneda.

Tampoco fue de la partida el lateral zurdo Ángelo Martino, quien según medios cordobeses, dan como nueva incorporación de la "T", aunque desde el club rafaelino nada se ha informado.

Como contrapartida llegaron a la Crema: el defensor central Cristian González, proveniente del Deportivo Madryn; el lateral zurdo Brian Calderara, quien pertenece a Newell´s Old Boys de Rosario, quien no llegó a debutar en la primera Leprosa, pero fue convocado al banco de relevos en once ocasiones. La tercera cara nueva de la Crema es Jorge Emanuel Molina, volante zurdo que rescindió contrato con Agropecuario de Carlos Casares.

La última novedad en el mercado de pases para Atlético son los rumores de negociaciones con el experimentado marcador de punta derecho Cristián Chimino para que se ponga la albiceleste en la próxima temporada, aunque nada se conoce si se está avanzando con las tratativas.

Presencia en la Mesa de la PN

El mandamás de Atlético de Rafaela, Silvio Fontanini, fue designado vicepresidente del órgano de conducción de la Primera Nacional de AFA, recuperando la institución de barrio Alberdi el predicamento perdido en los últimos años dentro de la Casa Madre del fútbol argentino.

La renovación de autoridades, se produjo a mitad de semana en el marco de una reunión mantenida en Buenos Aires, en la que también se ultimaron detalles del próximo torneo.

Marcelo Achile, titular de Defensores de Belgrano, seguirá siendo el presidente de la mesa de la principal divisional del ascenso del país.