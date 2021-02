https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Matrimonio desaparecido

Vasilovski podría llegar libre al juicio por el doble crimen en Arroyo Leyes

La defensa insiste en que no pueden juzgarse los homicidios sin que hayan aparecido los cuerpos, y apeló la preliminar. Si el juicio no comienza antes del 12 de marzo, se habrá cumplido el plazo máximo de prisión preventiva y Vasilovski será excarcelado.

Los restos de las víctimas no pudieron ser encontrados hasta el momento, a pesar de los múltiples operativos de rastrillaje que se hicieron en toda la zona. Crédito: El Litoral

A más de tres años de la desaparición de Benito Sosa y Estela Ríos y a tres semanas de que se cumpla el plazo máximo que Daniel Vasilovski puede permanecer en prisión preventiva, la defensa apeló la preliminar. Si la jueza resuelve a su favor, el acusado de haber asesinado a sus vecinos de Arroyo Leyes podría llegar en libertad al juicio. La jueza de la Cámara de Apelaciones Martha Freijoó presidió este viernes la audiencia solicitada por el representante del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) Javier Casco, quien se opuso al progreso de la acusación contra su cliente. Por el MPA, participaron los fiscales Jorge Nessier y Omar De Pedro. Daniel Vasilovski está acusado del "homicidio" del matrimonio, que la mañana del 19 de diciembre de 2017 salió a pescar y no volvió a ser visto. Si bien durante la audiencia preliminar -la instancia previa al juicio- hubo acuerdo en la mayoría de los planteos, la defensa señaló en ese momento que al no haberse encontrado los cadáveres "no se puede acreditar que estén muertos". También destacó que "a pesar del tiempo transcurrido ni siquiera se realizó la declaración presunta de muerte, por lo que un juicio con tal acusación no podía prosperar". Tenés que leer Encontraron la lancha de los esposos desaparecidos En libertad Luego de que oportunamente el juez Pablo Busaniche considerara que el no haber encontrado los cuerpos de Benito y Estela "no puede impedir que eventualmente se pruebe en un juicio sus desapariciones y muertes", y que "supeditar la posibilidad de persecución penal a la falta de verificación directa de un resultado típico, implicaría premiar la actividad delictual que logre tal situación, fijando un estándar intolerable a un buen derecho", la defensa apeló y la jueza de segunda instancia deberá resolver en consecuencia. Desde la fiscalía se confirmó que el trámite, denominado "ausencia con presunción de fallecimiento", ya fue iniciado por los familiares de las víctimas en la Justicia Civil. Freijoó dispone de 6 días hábiles para expedirse, y de fallar en favor de la defensa, Vasilovski podría llegar a juicio en libertad, debido a los plazos procesales. El 12 de marzo se cumplirán 3 años desde que fue ordenada su prisión preventiva, el límite permitido por ley para esa medida cautelar, tras lo cual el defensor solicitará la excarcelación de su pupilo si el juicio aún no ha comenzado. Con tan solo una docena de condenas por homicidios sin cuerpos en todo el territorio nacional, de llegar al mismo resultado esta causa marcará un precedente en la Provincia de Santa Fe, ya que sería la primera sentencia de este tipo por un crimen con estas características. Como los militares El fiscal Omar De Pedro pretende que el tribunal de juicio condene a Daniel Vasilovski a la pena de 25 años de prisión, luego de escuchar a los 200 testigos que se prevé que declaren durante el debate. Entre estos, pasará por los tribunales un vecino del imputado que dijo que este le tenía "bronca" y que "iba a matar" a Sosa porque le había "sacado trabajos", y que le había manifestado: "Yo si mato a alguno, o te mato a vos, no lo van a encontrar, yo lo hago muy bien". Otros testimonios dan cuenta de que, una semana antes del hecho, Vasilovski se cruzó con un jubilado militar a quien le preguntó "cómo hacían los militares para hacer desaparecer personas", quien le indicó que "los abrían desde el cuello hasta la panza y los tiraban al río" así los cuerpos no se hinchaban y, por ende, no flotaban. "Es más fácil de lo que yo pensaba matar gente" habría contestado el baquiano en voz baja, como para sí. El jubilado le preguntó si tenía pensado hacerlo. Vasilovski simplemente le sonrió... Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

