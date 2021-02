https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 20.02.2021

17:11

El neozelandés anunció su decisión en Twitter, poniendo punto final a una trayectoria internacional de excelencia, dentro y fuera de los campos de juego.

A los 38 años Se retiró Dan Carter, uno de los mejores aperturas de la historia El neozelandés anunció su decisión en Twitter, poniendo punto final a una trayectoria internacional de excelencia, dentro y fuera de los campos de juego. El neozelandés anunció su decisión en Twitter, poniendo punto final a una trayectoria internacional de excelencia, dentro y fuera de los campos de juego.

A través de un mensaje en las redes sociales, horas atrás anunció su retiro del rugby internacional el neozelandés Daniel Carter, quien no solo fue uno de los baluartes de los All Blacks hasta hace muy poco tiempo, sino que sin dudas, forjó una trayectoria que lo transformó en uno de los mejores aperturas de todos los tiempos.

A los 38 años, el emblemático número 10 escribió en Twitter: "Hoy me retiro oficialmente del rugby profesional. Un deporte que he jugado durante 32 años y que me ha ayudado a convertirme en la persona que soy. No puedo agradecer lo suficiente a todos los que han participado en mi viaje, especialmente a ustedes, los fanáticos. El rugby siempre será parte de mi vida. Gracias".

I officially retire from professional rugby today. A sport I’ve played 32 years which has helped shape me into the person I am today. I can’t thank everyone who has played a part in my journey enough, particularly you, the fans. Rugby will always be a part of my life. Thank you. pic.twitter.com/HTJl85ZcRB — Dan Carter (@DanCarter) February 20, 2021

Una expresión tan clara y contundente como fue el juego desplegado a través de tanto tiempo. El año pasado formó parte de los Auckland Blues, la afamada franquicia de Auckland, con la que no llegó a jugar ningún partido del Super Rugby Aotearoa 2020.

🙏🏽 THANK YOU DC! With news that @DanCarter has officially retired from rugby, we go back to where it all began for the All Blacks all-time leading points scorer with his debut against Wales in 2003.



🎥: @skysportnz pic.twitter.com/DtjuZXfzfM — All Blacks (@AllBlacks) February 20, 2021

En su vastísima y exitosa trayectoria, figuran tres títulos de Super Rugby con Crusaders: en 2005, 2006 y 2008; como así también la obtención del Top 14 de Francia jugando para Perpignan, en 2009 y para Racing 92, en 2016. Luego pasó por Kobelco Steelers, con el que conquistó el título de la Top League de Japón de 2018; mientras que tuvo un retorno temporal en Racing 92 como Joker Médico.

Pero obviamente, el mundo lo disfrutó fundamentalmente con la mítica camiseta negra, con el Helecho de Plata sobre el corazón. Debutó en los All Blacks en 2003, en un test-match ante Gales, en Hamilton y tuvo el honor de representar a Nueva Zelanda en 112 partidos oficiales. Se retiró de los All Blacks después de conquistar la Rugby World Cup 2015 en Inglaterra; mientras que cuatro años antes también se había coronado en la RWC 2011, que tuvo a su país natal como anfitrión.

Con 1.598 puntos anotados con la camiseta nacional, se transformó en el máximo goleador histórico de este partido a nivel internacional. Ahora, como no podía ser de otro modo, cientos de mensajes, procedentes de los más diversos sitios del mundo, extendieron saludos de reconocimiento para un deportista ejemplar.