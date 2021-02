La justicia federal ofrece recompensa por datos de 25 prófugos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Justicia busca a 25 prófugos por crímenes de lesa humanidad, entre quienes se destaca Luis Esteban Kyburg, que desempeñó el cargo de segundo comandante de Buzos Tácticos en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura cívico militar, reside en Alemania y por quien el Estado ofrece la mayor de las recompensas: 1.000.000 de pesos.

En vísperas del 45° aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976 las preguntas acerca del rumbo del proceso de verdad y justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado siguen teniendo eje en el destino de los desaparecidos, de quienes fueron apropiados de niños y en la profundización de diferentes aspectos relacionados con la comisión de los crímenes. La continuidad de esa búsqueda incluye la necesidad de localizar a presuntos responsables que deben rendir cuentas ante el Poder Judicial.

En total son 25 prófugos por crímenes de lesa humanidad que buscan diferentes juzgados y fiscalías de todo el país y el Estado ofrece por ellos el pago de recompensas de entre 500.000 y 1.000.000 de pesos.

Las personas que puedan suministrar datos deben comunicarse a la línea telefónica gratuita 134, donde se recibe la información en el marco del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia (conocido como programa BUSCAR), dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos.

En las siguientes jurisdicciones federales se registran prófugos por crímenes de lesa humanidad: seis en Rosario, cinco en Mendoza, tres en Bahía Blanca y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos en La Plata y en Mar del Plata, y uno en Salta, en San Juan, en Tucumán y en Formosa.

Se trata de once ex miembros del Ejército, cuatro civiles, un ex integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, tres que revistaron en la Armada, dos ex policías federales, un ex policía de Mendoza, dos ex policías de Santa Fe y un ex miembro de la Fuerza Aérea.

La lista de 25 prófugos se completó la semana pasada con la publicación de la resolución 54/2021 del Ministerio de Seguridad de la Nación el 9 de febrero pasado en el Boletín Oficial, que incorporó tres nuevos nombres.

La Ley N° 26.375, de mayo de 2008, creó un Fondo de Recompensas destinado a abonar una compensación monetaria a las personas que brinden “datos útiles mediante informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia fidedigna y/o fehaciente, cuando resultasen determinantes para la detención de personas buscadas por la justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad”.

Los 25 prófugos

Mar del Plata

Los exintegrantes de la Armada Horacio González Llanos (DNI 8.521.686) y Luis Esteban Kyburg (DNI 7.789.885) son buscados en la causa “Base Naval-residual” por orden del Juzgado Federal N°3.

Rosario

El Juzgado Federal N°4 ordenó las capturas de las siguientes personas:

El civil Carlos Gabriel Jesús Isach (DNI 11.125.509) está prófugo en las causas “Guerrieri V” y “Harte y otro”. El ex policía de la provincia de Santa Fe César Heriberto Peralta (DNI 11.672.501) es buscado en las causas “Feced III” y “Díaz Bessone”.

El ex policía de la provincia de Santa Fe Antonio Tuttolomundo (DNI 12.404.990) está profugo en la causa “Galdame”.

El civil Eduardo Rebechi (DNI 8.412.747) está prófugo en la causa “Jordana Testoni”.

Los ex miembros del Ejército Miguel Ángel Vera (DNI 10.151.475) y Gustavo Francisco Bueno (DNI 7.841.971) son buscados en la causa “Luna Villazo”.

Mendoza

Los ex miembros del Ejército Jorge Gallo Linares (DNI 7.792.845) y Alberto Horacio Silva Julita (DNI 4.393.418) son buscados en la causa “Báez”. Sus capturas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de San Rafael.

El ex policía provincial Alejandro Vicente Michelutti (DNI 11.827.601) está prófugo en la causa “Departamento de Policía – D2 residual”. Su captura fue ordenada por el Juzgado Federal N°1.

Los ex integrantes del Ejército José Luis Piedra (DNI 7.740.810) y Héctor Adán Giménez (DNI 4.605.469) son buscados en la causa “Destacamento de Inteligencia 144 residual”. Las órdenes de detención fueron libradas por el Juzgado Federal N°1.

Bahía Blanca

Los ex integrantes del Ejército Argentino Carlos Alberto Arroyo (DNI 10.554.063), Miguel Ángel García Moreno (DNI 4.420.438) y Roberto Carlos Brunello (DNI 7.699.908) se encuentran prófugos en la denominada “causa Ejército”. Sus capturas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N°1 de esa ciudad.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El ex policía federal Juan Carlos Linarez (DNI 6.441.275) y el ex miembro de la Armada Jorge Vildoza (DNI 3.793.179) son buscados en la causa “ESMA”. Sus capturas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N°12.

El ex miembro de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento (DNI 7.783.829) está prófugo en la causa “Vázquez Sarmiento”. Su detención fue dispuesta por el Juzgado Federal N°6.

La Plata

El Juzgado Federal N°1 ordenó las capturas de las siguientes personas:

El ex miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense Jorge Luis García (DNI 12.476.318) está prófugo en la causa “Unidad 9”.

El ex policía federal Emilio Alberto Rimoldi Fraga (DNI 4.364.071) es buscado en la causa “Cugura-Casado”.

Salta

El ex miembro del Ejército Oscar Chapur (LE 7.284.968) está prófugo en la causa “Figueroa Elías”. La orden de detención fue librada por el Juzgado Federal N°2.

San Juan

El civil Fernando Federico Delgado (DNI 7.648.868) es buscado por orden del Juzgado Federal N°2 en la causa “Rojas”.

Tucumán

El ex miembro del Ejército Héctor Mario Schwab (DNI 8.097.470) es buscado en la causa “Jefatura de Policía III”, por orden del Juzgado Federal N°2.

Formosa

El ex integrante del Ejército Ángel Ervino Spada (DNI 5.082.955) está prófugo en la causa “Genes”. Su captura fue ordenada por el Juzgado Federal N°1.