La mediática se presentó formalmente ante la Justicia para separarse del rapero. Qué solicitó y todos los detalles.

Es oficial Finalmente, Kim Kardashian presentó una demanda de divorcio contra Kanye West La mediática se presentó formalmente ante la Justicia para separarse del rapero. Qué solicitó y todos los detalles.

Llegó el fin de una era para la farándula internacional: Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West tras 7 años de matrimonio y cuatro hijos juntos.

Según informó el medio estadounidense TMZ, la mediática se presentó ante la Justicia a través de la abogada de divorcios de las estrellas, Laura Wasser, y pidió la custodia legal y física de los 4 hijos que tuvo con el rapero: North West (2013), Saint West (2015), Chicago West (2018) y Psalm West (2019).

El músico está de acuerdo con compartir la custodia de los chicos, y de acuerdo a trascendidos, el divorcio se está llevando en buenos términos y la relación actual que tiene con Kim se encuentra alejada de cualquier tipo de escándalo.

La protagonista de Keeping Up With The Kardashians y el artista habían firmado un acuerdo prenupcial, y ninguno de los dos lo impugnaría.

Los rumores sobre el matrimonio de West y Kardashian se sucedieron a lo largo de 2020, especialmente por el extravagante anuncio del cantante: su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Las desconcertantes aspiraciones políticas de Kanye -quien fracasó en las elecciones de noviembre- unidas a un comportamiento muy extraño e impredecible en las redes sociales hicieron sonar las alarmas en torno a salud mental.

Este es el tercer divorcio de Kim Kardashian. Anteriormente contrató a Laura Wasser -que también ha representado a Angelina Jolie, Britney Spears y Johnny Depp- para su divorcio del jugador de básquet Kris Humphries, con quien se casó y se separó en 2011. Previamente, la mediática estuvo casada con el músico Damon Thomas entre los años 2000 y 2004.