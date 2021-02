Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 20.02.2021

Llegan cartas

Jorge Ricci Navarlaz

Por Juan Bautista Bulgarella

En el año 1932, siendo Intendente Municipal de la Ciudad de Santa Fe el Sr. Agustín Zapata Gollán se adjudicaron las primeras líneas del transporte urbano de pasajeros, entre ellas Empresa La Unión Línea "G", cuyo Concesionario fue el Sr. Anastasio Navarlaz, abuelo del Profesor Jorge Ricci quien falleciera el 12 de febrero pasado.

Mi padre a partir del año 1933 fue un componente más de esa línea del Barrio de Villa María Selva, por lo que tuve la oportunidad de conocer a su Abuelo Anastasio, a su Padre Alberto Ricci y a su Madre Isabel Navarlaz.

Jorge Ricci nació en 1946, el mismo año en que, por un Decreto del Interventor Comisionado Municipal Benigno Cavigiuri, siendo Presidente el General Juan Domingo Perón, todas las líneas del transporte urbano de pasajeros de la ciudad, fueron intervenidas, después estatizadas y administradas por la Municipalidad de Santa Fe.

No quise dejar pasar por alto esta parte de la historia, en la que su Abuelo con su familia fueron protagonistas, vaya esto como homenaje a un exponente de la cultura, como fue el Prof. Jorge Ricci, aprovechando estas líneas para hacer llegar mis condolencias a familiares y amigos.

****

Sin teléfono ni Internet

María del Lourdes González

Desde el 30 de enero, debido supuestamente a los robos de cables, varias manzanas de barrio Candioti Norte se encuentran privadas del servicio regular de Telecom-Arnet: es decir, de telefonía fija e Internet.

En el contexto de la pandemia, en mi hogar la conectividad se usa tanto para actividades como el teletrabajo y la capacitación como para el esparcimiento y el contacto con los afectos. Actividades sobre las que hoy debemos aplicar la mayor economía posible, debido a que las estamos llevando a cabo mediante el uso de datos móviles.

Formulado el reclamo ante la empresa, se nos comunicó que la reparación de las conexiones está programada para el 24 de febrero, es decir casi un mes después de la desconexión. Sin desconocer el perjuicio para la empresa que implica el robo de los cables, carece de justificación que Telecom no reinvierta en el activo principal (cables y personal instalador) de su actividad principal (dar conectividad) que está hoy catalogada como servicio público esencial. Y si bien se afirmó que se descontarán de la factura los días sin servicio, nadie devuelve las actividades que no pudimos hacer por escasez de datos (teleconferencias, webinarios, streamings, etc.).

Agradezco al diario por el espacio y espero que, por su intermedio, la empresa reevalúe sus prioridades y adelante la fecha de reconexión, en beneficio de clientes fieles como nosotros que permanecemos en la compañía, a diferencia de algunos vecinos que están cambiando de servicio (cuatro en mi manzana, incluyendo una escuela).

Sin otro particular, les saluda atentamente.

****

Oposición al BEG

LUIS ERNESTO URCH

"¿Por qué me opongo al Boleto Educativo Gratuito? Me opongo al BEG simplemente porque con él, el desgobierno populista, cada vez más, nos lleva a Argenzuela. Me jubilé con casi 47 años de docente, los últimos 42 y medio en la UTN Santa Fe. Amo y defendí siempre la enseñanza pública. El oponerme al BEG de ninguna manera implica oponerme al acceso igualitario a la educación, ésta como base y sustento del tejido social de nuestro país. La solución no pasa por entregar dádivas para tener retenida a una sociedad cada vez más empobrecida. La fuerza activa laboral debería estar plenamente ocupada y es más, con salarios dignos, de forma tal que cada uno pague libremente lo que le corresponde y no estar preso de las dádivas de los gobernantes (?) de turno. Las dádivas hoy se disfrazan del boleto Educativo, ayer de la carne barata, mañana de las tarifas subsidiadas de los servicios públicos y así sucesivamente. Pero eso sí, con 13 aumentos en los combustibles en estos 13 meses a pura polenta, como sustituto del asadito dominguero. Este es el camino directo a que, en el corto o mediano plazo, seamos Argenzuela. Dada la economía magra de sectores de nuestra sociedad, hoy claman a gritos por el boleto gratuito, como algún día clamaremos por un plato de frijoles o de arroz. Despertemos pueblo argentino, todavía estamos a tiempo, no sea cosa que cuando nos demos cuenta, estemos viviendo en Argenzuela".

****

Un escándalo institucional

UN LECTOR

"En el poder legislativo de una república, el senado es el lugar donde se sientan los hombres más respetables de la vida política. Es un lugar honroso, privilegiado. Nosotros en la provincia de Santa Fe hemos tenido hace poco un evento vergonzoso, un escándalo institucional, donde se puso de relieve la conexión del delito, la mafia, el narcotráfico, con el poder político. Y no es un problema de este gobierno, viene desde antes Pero el último suceso es escandaloso. Los senadores impidieron el desafuero de Traferri, principal sospechoso de la conexión con el delito, convirtiendo al senado provincial en un aguantadero. Es lamentable. Me pregunto como ciudadano, ¿esa misma gente teñida de tales sospechas va a legislar? ¿Nos van a decir cómo tenemos que vivir? ¿Nos va a imponer sus normas? ¿Tienen entidad moral para hacerlo? ¿No tendrían que haber renunciado? Los argentinos parece que nos estamos acostumbrando a vivir en la porquería. Los ciudadanos queremos que la Justicia alcance a los jueces y a los dirigentes políticos por igual".

****

Preocupada por la vacunación

UNA ASIDUA LECTORA

"Soy una persona adulta mayor, y a esta altura del año estoy preocupada por la cantidad de vacunas que están trayendo. A este paso, a los adultos mayores no nos van a vacunar antes que llegue la segunda ola. Mientras tanto, varios políticos ya se han colocado la vacuna… y nosotros seguimos esperando. Todo el manejo es una vergüenza. Pami no comunica nada. Estamos esperando el protocolo. También es una vergüenza la falta de consideración que tienen algunos jóvenes encuestadores, personas del espectáculo, periodistas y funcionarios que se han vacunado para 'dar el ejemplo'."