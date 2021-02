Video: se incendió un motor durante un vuelo de United Airlines

Un avión de United Airlines que viajaba a Honolulu sufrió el sábado una falla de motor poco después de su despegue del aeropuerto internacional de Denver en Estados Unidos y lanzó escombros durante su regreso a salvo a la pista de aterrizaje, dijo la Administración Federal de Aviación (FAA).

La policía de Broomfield, en el estado de Colorado, mostró fotos de restos del Boeing 777-200, pero no se reportaron heridos o daños graves.

La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigará el incidente del vuelo 328 de United, en el que viajaban 231 pasajeros y 10 tripulantes.

“Un motor del vuelo 328 de United se incendió. Mis padres estaban en ese vuelo. ¡De todas formas, todos están bien!”, advirtió una joven estadounidense desde su cuenta de Twitter con un video que muestra que la turbina del lado derecho del avión estaba al borde de la destrucción total cuando los pilotos pudieron regresar a Denver para el aterrizaje de emergencia.

Las imágenes publicadas por el departamento de policía de Broomfield muestran grandes trozos del avión, incluida la carcasa del motor, esparcidos por un campo abierto y frente a una casa en el suburbio unos 40 kilómetros al norte de Denver.

“Si encuentran restos POR FAVOR no los toquen ni los muevan. La NTSB quiere que todos los restos permanezcan en el lugar para la investigación”, dijo la policía de Broomfield en su cuenta de Twitter, que pidió que cualquier persona herida se presente.

Otro video en las redes sociales mostraba una nube de humo negro que dejó el avión en el cielo. “Algo ha explotado”, se oye decir a un hombre en la filmación.

I saw an explosion on this low flying aircraft over @broomfield about 45 minutes ago. Debris fell from the plane and left a black cloud of smoke. The plane continued on. Any new on if this plane landed safely? @BroomfieldPD @NMFirePIO @9NEWS @KyleClark pic.twitter.com/paMCdiuWMN