https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 20.02.2021

21:18

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscará volver al centro de atención política en un discurso en una importante reunión de conservadores, dijo el sábado una fuente familiarizada con sus planes, mientras el republicano trama sus movimientos posteriores a la Casa Blanca.

Conferencia de Acción Política Conservadora Trump busca volver a la escena política con discurso en Florida El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscará volver al centro de atención política en un discurso en una importante reunión de conservadores, dijo el sábado una fuente familiarizada con sus planes, mientras el republicano trama sus movimientos posteriores a la Casa Blanca. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscará volver al centro de atención política en un discurso en una importante reunión de conservadores, dijo el sábado una fuente familiarizada con sus planes, mientras el republicano trama sus movimientos posteriores a la Casa Blanca.

Trump planea hablar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Orlando, Florida, el 28 de febrero, el último día de su reunión, dijo la fuente a Reuters bajo condición de anonimato. “Hablará del futuro del Partido Republicano y del movimiento conservador. También espere que el 45º presidente se enfrente a las desastrosas políticas de amnistía y fronteras del presidente (Joe) Biden ”, dijo la fuente.

Los tumultuosos cuatro años de Trump en la Casa Blanca terminaron poco después de que fuera acusado de incitar al mortal ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus partidarios, donde los legisladores se reunían para certificar la victoria de Biden en las elecciones del 3 de noviembre. Después de pasar dos meses afirmando falsamente que su derrota electoral fue el resultado de un fraude generalizado, Trump fue absuelto en un juicio político celebrado en el Senado después de que dejó el cargo. La votación de 57 a 43 no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para una condena.

Trump ha expresado su enojo con los 17 republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado que votaron para acusarlo o condenarlo, y el martes apuntó su fuego retórico al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, el republicano electo de mayor rango de la nación. La pérdida de la Casa Blanca ante Biden y el control del Senado, que los demócratas obtuvieron en un par de victorias en la segunda vuelta de las elecciones de Georgia el mes pasado, ha dejado a los republicanos nerviosos mientras planean cómo recuperar el control del Congreso en 2022.

Trump y McConnell se separaron en las semanas posteriores a las elecciones de noviembre, y Trump se molestó porque el republicano de Kentucky había reconocido a Biden como el ganador a mediados de diciembre. No han vuelto a hablar desde entonces, dijo esta semana un ex funcionario de la Casa Blanca. Trump calificó a McConnell como "un hackeo político severo, hosco y serio" esta semana y advirtió que si los senadores republicanos se quedaban con él "no volverían a ganar". La brecha entre Trump y McConnell se amplió cuando este último declaró después de la absolución del ex presidente por parte del Senado que Trump era "práctica y moralmente responsable" del asedio al Capitolio.

Varios de los principales republicanos que se consideran posibles candidatos para la nominación presidencial del partido en 2024 también deben hablar en la CPAC, incluidos el secretario de estado de Trump, Mike Pompeo, y Kristi Noem, la gobernadora de Dakota del Sur. Dos republicanos notables de la administración Trump que no están en la lista de oradores de la CPAC son la ex embajadora de la ONU Nikki Haley y el exvicepresidente Mike Pence.