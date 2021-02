Hay que pinchar el Globo para que salgan goles

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Después del agónico pero justificado empate ante los tucumanos, Unión buscará mayor eficacia y no desperdiciar tantas situaciones en su visita al Palacio Ducó para jugar ante Huracán, que viene de cinco derrotas seguidas.

Más allá de haberlo empatado en el último suspiro del partido, no dejó una sensación positiva el empate de hace diez días ante Atlético Tucumán en Santa Fe. Unión mereció más y por eso tratará de que aquéllas oportunidades que supo crear pero que no logró definir, se concreten en Parque Patricios y pueda recuperar los puntos que evidentemente perdió, por haber jugado mejor, en el partido que marcó el debut tatengue en esta Copa de la Liga Profesional.

Para Huracán, el compromiso también es importante, no sólo porque perdió en su presentación, sino porque viene arrastrando una racha de malos resultados en la Copa Diego Maradona en la parte final. En realidad, Huracán perdió los últimos cinco partidos que jugó, pues luego de un buen arranque en la zona Campeonato, cuando venció a Independiente, cayó sucesivamente ante River, Boca, Argentinos Juniors y Arsenal, sumándose la derrota del fin de semana pasado en Florencio Varela ante Defensa y Justicia.

En Unión, Azconzábal mantendrá la incógnita hasta lo último, como es su costumbre, pero todos los caminos conducen a suponer que debutará Nicolás Peñailillo, el lateral chileno que por fin llegó a Santa Fe luego de haber sido tentado el año pasado a abandonar Antofagasta antes de la culminación del torneo. Es un jugador que conoce el estilo de juego y las pretensiones del Vasco, por lo que se supone que la adaptación de este chileno -primer trasandino en ponerse la camiseta de Unión en toda la historia- será rápida.

No sería el único cambio. Conforme con lo que el equipo produjo del medio hacia arriba, más allá de que le faltó eficacia, es posible que finalmente aparezca Corvalán en la formación titular para tratar de brindarle más solidez al sector defensivo. También fue importante el ingreso de Borgnino, que demostró su buen manejo de pelota y una pegada formidable en el tiro libre que le dio a Unión la chance del empate definitivo.

En Huracán, Iván Erquiaga, Claudio Yacob, José Moya y Nicolás Silva son los refuerzos que ya entrenaron a la par del grupo desde este viernes (en el caso de los dos primeros, se acoplaron el jueves). Ninguno estuvo a disposición para el arranque en Florencio Varela frente a Defensa y Justicia y Damonte, que internamente todavía lamenta el hecho de que no haya llegado un "9", tendrá poco tiempo de trabajo con ellos antes de que salten a la cancha. Erquiaga incluso podría tener chances de jugar frente a Unión, ya que Leandro Grimi sigue recuperándose de coronavirus y Ezequiel Bonifacio fue expulsado (otra alternativa para el lateral sería Walter Pérez). También podría ingresar Andrés Chávez, que marcó uno de los goles en Varela y a quién esperan recuperar en lo físico.

Saúl Salcedo y Adrián Arregui son las bajas de Huracán en este mercado de pases y, pese a que durante el verano se especuló largo y tendido sobre la posible salida de Esteban Rolón a Boca, el volante no fue transferido. Antes del inicio de la Copa Liga Profesional, el futbolista surgido en Argentinos Juniors le comunicó a Damonte su decisión de no firmar planilla para poder seguir negociando con el Xeneize. Sin embargo, la operación no llegó a buen puerto porque no hubo acuerdo entre los clubes y, mientras desde la dirigencia quemera ya dejaron en claro que el club necesita de él, lo cierto es que debería generarse una nueva conversación entre el jugador y el DT. ¿Volverá a ser parte del equipo o permanecerá hasta junio a la espera de ejecutar la cláusula de rescisión y salir?

Huracán

Cambeses

Lozano, Civelli, Merolla, Erquiaga o Pérez

Hezze, Yacob o Mercado, Cristaldo, Spina

Briasco, Chávez

D.T.: Israel Damonte

Unión

Moyano

Calderón, Galván, Corvalán o Portillo

Vera, Acevedo, Cañete, Peñailillo

Luna Diale, Márquez, González

D.T.: Juan Manuel Azconzábal

Cancha: Huracán.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Hora: 19.15.