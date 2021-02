Alex Vigo se despidió de Colón: "Me voy de la que ha sido mi casa durante 15 años"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alex Vigo, flamante refuerzo de River Plate, se despidió este domingo de Colón, club al que definió como “mi casa durante 15 años”.

“Era un niño que, como tantos otros, soñaba con jugar al fútbol. Aprendí a no dejar de trabajar ni soñar aunque lleve mucho tiempo cumplirlo. Por eso, me esforcé hasta hacerlo realidad. Hoy, me voy de la que ha sido mi casa durante 15 años, la cual me formó como persona y jugador; por lo que siempre estaré agradecido y a disposición”, expresó.

“Me voy sin nada que reprocharme ni reprochar. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos y noches mágicas e inolvidables. Me voy con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo por estos colores”, continuó el defensor que disputó 48 partidos con la camiseta sabalera.

“Quiero agradecer especialmente a todo el pueblo sabalero por brindarme su apoyo incondicional y por permitirme defender cada día y con orgullo esta camiseta. Me llevo mucho en el corazón pero principalmente su lealtad. ¡Gracias Colón!”, concluyó.