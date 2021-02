El Congreso pide explicaciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 21.02.2021

14:50

Diputados radicales quieren saber sobre las "3.000 dosis para ser dispuestas a discreción, en desmedro de la población argentina".

Diputados radicales de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por el escándalo del "vacunatorio VIP", luego de que la bancada de senadores solicitara también su comparecencia en el Congreso.

El proyecto fue presentado por el diputado Ricardo Buryaile y el jefe del principal interbloque opositor de la Cámara baja, Mario Negri, junto a otros 13 legisladores, quienes señalaron que "el Gobierno nacional, a través de su jefe de Gabinete de Ministros, debería explicarle a todo el país" lo ocurrido.

En los fundamentos, los diputados manifestaron que quieren que Cafiero informe "cómo desde una sede ministerial nacional operaba una sala -al margen de los establecimientos habilitados para el común de los argentinos y argentinas- para ser utilizada como dispensario de la vacuna del Covid-19 para los amigos y amigas del poder".

Los diputados remarcaron que "se supo por los medios nacionales que el ex ministro (Ginés) González García se había reservado para su uso aproximadamente 3.000 dosis para ser dispuestas a discreción, en desmedro de la población argentina".

"Es por ello que viendo el accionar del funcionario saliente el Poder Ejecutivo no podía desconocer estos hechos. El Gobierno fue forzado esta vez a proceder porque la opinión pública dio a conocer lo que en voz baja se sabía, llegando tarde nuevamente, siendo peor la forma en que se dio remedio por sobre la enfermedad", manifestaron.

El proyecto lleva las firmas de los radicales Miguel Bazze; Gabriela Lena; Lidia Ascárate; Luis Pastori; Gustavo Menna; Diego Mestre; Claudia Najul; Atilio Benedetti; Hugo Romero; Estela Regidor; Karina Banfi; Jorge Rizzotti y José Luis Riccardo.

Lo que dicen desde el poder

Se justificaron

El senador nacional Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés, ambos del Frente de Todos, difundieron un comunicado conjunto en el que negaron haber hecho uso de un "privilegio" y afirmaron que recibieron la vacuna Sputnik V por ser "personal estratégico" y ante la "inminencia del viaje" a México junto al presidente Alberto Fernández. C calificaron las revelaciones como "información parcial e incorrecta" y subrayaron que se vacunaron "con personal de salud del Hospital Posadas".

Estela Carlotto

"Fui al hospital, hice la cola y todo lo que tenía que hacer. Me vacuné en La Plata, en el hospital San Juan de Dios y en estos días me darán la segunda dosis". La titular de Abuelas de Plaza de Mayo consideró que lo suyo fue "dentro de lo establecido"; en cambio dijo que se debería "investigar" a Horacio Verbitsky por haber destapado el escándalo, sostuvo que fue "correcto" el despido de Ginés González García.

"Un error grave"

Es lo que dijo Verbitsky respecto de su vacunación. "...me arrepiento, y pido disculpas. Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto". "Si lo hice y, sobre todo, si luego lo conté sin que nadie me lo preguntara, es porque no advertí que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio", añadió el polémico periodista.

Perotti desmintió

El gobernador negó "categóricamente la afirmación sobre la vacunación de mi familia. Es una mentira, una acción difamatoria". "Mi familia y yo estamos dispuestos a realizar los análisis correspondientes que demostrarán la absoluta falsedad de lo publicado", tuiteó el mandatario, quien además exigió la "rectificación inmediata del medio que publicó la falsa noticia y de todos aquellos medios que luego la reprodujeron".

Sain afirmó

El ministro de Seguridad de Santa Fe afirmó en Radio Nacional que "Omar Perotti se vacunó recién la semana pasada, después que teníamos garantizado que todo el sistema de salud se haya vacunado. Omar Perotti no para. Yo no estoy vacunado y tengo 12 kilos menos que los que tenía antes de haberme contagiado. Y no estoy vacunado aunque me corresponde por el sector de seguridad. Eso va a ser en la próxima tanda porque estamos vacunando a los viejitos".