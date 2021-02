https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.02.2021 - Última actualización - 8:14

3:58

Se trata de una antigua casilla de ferrocarril, junto a la vía del extinto Tren Urbano y una bicisenda. La noble construcción de dos plantas es ocupada por gente que la habita en precarias condiciones.

Cerca del Puente Negro de Aristóbulo del Valle Un cabin abandonado fue usurpado por personas en situación de calle Se trata de una antigua casilla de ferrocarril, junto a la vía del extinto Tren Urbano y una bicisenda. La noble construcción de dos plantas es ocupada por gente que la habita en precarias condiciones. Se trata de una antigua casilla de ferrocarril, junto a la vía del extinto Tren Urbano y una bicisenda. La noble construcción de dos plantas es ocupada por gente que la habita en precarias condiciones.

Quienes transitan a diario por la bicisenda que une la Fábrica Cultural con la Esquina Encendida se cruzan durante todo el circuito con varios antiguos cabines ferroviarios. Son construcciones de dos niveles de altura, con techo a dos aguas, que eran utilizadas antaño para realizar maniobras cuando por las vías que fueron tapadas por asfalto para construir la senda ciclista pasaba el ferrocarril.

Uno de esos cabines, más precisamente el número 10, permanece abandonado desde hace casi dos décadas, desde que dejó de funcionar el tren, aproximadamente en 1992. El edificio está ubicado junto a la bicisenda que atraviesa la avenida Aristóbulo del Valle, por el Puente Negro. Está exactamente junto a la calle de ripio que se abrió no hace mucho tiempo en la zona, J M Zuviría.

Además de estar abandonado, este cabín había sido intrusado en reiteradas oportunidades, hasta que hace algunos años atrás, en 2015 y durante la gestión del gobierno municipal anterior, fue restaurado y se le colocaron rejas para que no vuelva a ser ocupado por personas en situación de calle.

Así permaneció durante los siguientes meses, años. Se supo además que existía una idea de otorgárselo a un artista para que lo utilice como taller y brinde un servicio a la comunidad. Pero ello nunca ocurrió.

Otra vez

Por la zona comenzó a circular el Tren Urbano, que poco tiempo duró y quedó en el olvido. Entonces, las rejas del cabín un día desaparecieron y la casilla volvió a ser intrusada por personas que la habitan.

En su interior no había nada más que algunos fierros pesados que eran parte de las máquinas de maniobras ferroviarias. No cuenta con sanitarios ni ningún tipo de servicio. Sin embargo ello poco les importa a quienes no tienen otra opción y lo utilizan como refugio. Como se observa en la fotografía, los ocupantes ya le colocaron una cortina en su abertura de ingreso, donde antes había una reja. Y hasta tiene una maceta con una planta al ingreso del mismo.

Historia

La última formación que pasó frente al Cabín Nº 10 fue el FF.CC. Belgrano Cargas "allá por el año 1992", recordó Andrés Andreis, desde el Museo Regional Ferroviario de Santa Fe, en un artículo publicado por El Litoral el 15 de julio de 2015. Un tiempo antes el que pasaba por esas vías era el viejo FF.CC. Santa Fe.

Antiguamente, el Cabín Nº 10 daba entrada y salida a los trenes del ramal de Gobernador Vera (Resistencia) y era utilizado además para el servicio de maniobras que se realizaban en Santa Fe Cambios, hoy conocido como La Redonda, en el Parque Federal.

Cabin cultural

Aprovechado. Este cabin ubicado junto a la bicisenda de Víttori y Juan del Campillo fue restaurado y es mantenido para el aprovechamiento cultural. Un ejemplo de lo que se puede hacer. Foto: Flavio Raina

Distinto fue el destino del Cabín Nº 7, que es similar al Nº 10. Esta edificación ferroviaria se encuentra junto a la vía del Tren Urbano, en Pedro Víttori y Juan del Campillo. En épocas de esplendor del ferrocarril este cabín conectaba con el Cabín Nº 8, en la línea a Rosario y Rafaela. Gracias a gestiones realizadas ante la Gerencia de Explotaciones de la Adif, allí funcionan hoy -desde hace 21 años- una radio de frecuencia modulada (FM Cultura 94.3) y la sede local de Escritores Santafesinos. Por este motivo, el cabín está en buenas condiciones edilicias y, además, su peculiar construcción le otorga belleza al paisaje urbano. "Si se realizan gestiones ante las autoridades, cualquier organización puede aprovechar los cabines y hacer lo mismo", dijo Nicolás Rojo, al frente de este proyecto que lleva más de dos décadas.