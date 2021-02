Diálogo político: el socialismo vuelve a la Casa de Gobierno

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre las cuestiones centrales a definir está si habrá o no simultaneidad en las fechas electorales con la Nación, y si el gobierno santafesino avalaría una eventual suspensión de las Paso.

Los ministros de Gobierno, Roberto Sukerman; y de Gestión, Marcos Corach, recibirán el próximo miércoles a autoridades y referentes del Partido Socialista. Será en el marco de la ronda de conversaciones que inició la Casa Gris con todas las fuerzas políticas y en cuyo marco, ya fueron invitados los principales referentes de la Unión Cívica Radical. Los encuentros se plantean "a agenda abierta", pero uno de los objetivos centrales es sondear a los partidos para definir qué esquema tendrá la provincia en términos electorales. Eso es, si los comicios de Santa Fe serán simultáneos a los nacionales, y si la gestión de Omar Perotti terminará avalando con argumentos asociados a la emergencia sanitaria, una eventual suspensión de las elecciones primarias.

En diálogo con El Litoral, el presidente del partido, Enrique Estévez adelantó que no comparten la idea de eliminar esa instancia que permite la selección de candidatos. "No estamos de acuerdo en modificar el sistema electoral en el marco de un año electoral que ya comenzó. No creemos que las reglas de juego se tengan que cambiar en el mismo momento en el que se está jugando", planteó. El dirigente admitió que "puede haber condiciones que se acuerden y establezcan como consecuencia de la pandemia, pero ello no implica que se deban suspender las Paso", insistió. En tal sentido, sugirió que una alternativa sea, quizá, postergar y llevar hacia más adelante las elecciones. "La votación no implica algo muy diferente de lo que hacemos todos los días. Y sería una ventaja y un avance que se utilice la boleta única. Además, han votado todos los países del mundo. No creemos que las primarias se tengan que suspender", advirtió.

En cambio, no arriesgó aún postura sobre la eventual simultaneidad de las elecciones. "Lo vamos a analizar en función de lo que nos diga el gobierno – aclaró-. Veremos lo que nos dicen los funcionarios y lo conversaremos luego en el seno de Frente Progresista", concluyó.