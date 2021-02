Largas colas para vacunarse en Córdoba

Este lunes por la mañana, el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos, situado en el complejo Feriar de la ciudad de Córdoba, amaneció con largas filas de personas que esperaban recibir una dosis de la vacuna Sputnik-V.

Se cree que al viralizarse un mensaje contradictorio que provocó desinformación, muchos ciudadanos dieron por hecho que había un sobrante de vacunas y que la provincia comenzaría aplicarla a los no esenciales.



Al existir ya una hilera de personas que pertenecen al personal esencial, este malentendido provocó una gran aglomeración en las puertas del centro.



Desde el ministerio de Salud desmintieron este hecho de forma inmediata. "Sin turno no podrán ser vacunados", indicaron desde la cartera sanitaria. Además, aclararon que no habrá excepciones y que mantienen el calendario de vacunación para personal de salud y docentes.



El @minsaludcba reitera a la población que para ser vacunado debe haberse inscripto y tener asignado turno con día, hora y lugar en el que será inmunizado. Por lo tanto, se reitera que si no tiene turno asignado no se presente en los vacunatorios porque no será vacunado.