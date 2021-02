La casa rodante que deslumbra a los viajantes aventureros: posee dos pisos y ascensor

El vehículo inteligente Maxus Life Home V90 Villa Edition, fabricado por la compañía china SAIC Motor, ha ganado popularidad en los últimos días gracias a su particular diseño.

La autocaravana cuenta con aproximadamente 20 metros cuadrados de espacio habitable en la planta baja y más de 12 metros cuadrados adicionales en un segundo piso que, incluso, cuenta con un balcón y un ascensor. Las novedosas características del modelo han cautivado a los amantes de los viajes, recoge el portal Motor1.

This Double-Decker RV Takes #VanLife to the Next Level—Literally

The SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition has a full kitchenette, bathroom, and shower. Oh, and a working elevator. https://t.co/DqRP2fN379 pic.twitter.com/qX1C373n1y