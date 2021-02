https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego del bajo rendimiento de ‘’La Lepra’’ en el arranque de la Copa de la Liga, el entrenador planteó una eventual renuncia. "Se necesitan resultados y no los estamos teniendo", dijo Frank Darío.

El director técnico de Newell's Old Boys, Frank Kudelka, aceptó la posibilidad de abandonar el cargo después de perder con Boca Juniors en Rosario, al entender que "en el fútbol se necesitan resultados" y que actualmente su equipo no los logra conseguir.

"En el fútbol argentino no sirven los proyectos. Se necesitan resultados positivos de inmediato y hoy no los estamos teniendo. Más claro no puedo ser con eso", contestó sobre si analizaba la posibilidad de dar un paso al costado.



En la conferencia virtual posterior a la caída en el Parque de la Independencia, Kudelka prometió "ser lo menos egoísta posible" para definir su continuidad en la institución rosarina.

"O le encuentro la vuelta a esta situación o no se la encuentro. Y si no logro eso, no debo ser egoísta. El fútbol argentino es emocional y se necesitan resultados de inmediato", asumió.

Concretamente sobre la derrota con Boca dijo: "Se dio un partido trabado sin demasiadas situaciones, el rival no nos hizo tanto daño. La pelota se recuperaba rápido, pero también se perdía al mismo tiempo. Carecemos de posesión del balón y eso puede ser uno de los motivos de este mal momento futbolístico".



"Tenemos un verdadero déficit que es la construcción del juego. Hay varios factores al respecto y no los puedo solucionar. Lo venimos acarreando desde el torneo anterior", aceptó.





Newell's perdió los dos partidos disputados en la actual Copa de la Liga Profesional y en la anterior competencia, la Copa Maradona, no logró la clasificación para la Fase Campeonato, por lo que debió conformarse con jugar la Complementación sin poder alcanzar la final por dos derrotas en las jornadas finales.

El equipo de Kudelka arrastra cuatro derrotas consecutivas. Su última victoria fue ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el 28 de diciembre del año pasado.