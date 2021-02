https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Homenaje virtual Video: el homenaje a las víctimas de Once en el noveno aniversario de la tragedia

Al cumplirse este lunes el noveno aniversario de la tragedia ferroviaria de Once, los familiares de las 52 víctimas decidieron por primera vez no hacer un acto presencial en el Anden 1, en el contento epidemiológico de la pandemia.



"Hoy la sirena resonará a las 8.32 en el corazón de cada uno, por el contexto sanitario", se indicó a través de un video que se viralizó desde temprano por las redes sociales, compartido por la diputada del PRO, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, fallecido en la tragedia.

"Negamos que la muerte se naturalice, por ese motivo hoy no estamos en el Andén 1 de terminal de Once, no es un renunciamiento, sino por la gravedad de la situación, y si no podemos estar todos los integrantes del grupo mejor que no esté ninguno", señaló el mensaje que la legisladora compartió desde su cuenta personal de Twitter.

Además, en las redes sociales se hizo una breve reseña jurídica, indicando que "el año 2020 ha sido una bisagra para la búsqueda de justicia", donde "la Corte Suprema confirmó las condenas de 2015", y se destacó que con ese fallo "se terminó con la trasnochada idea de la persecución política de odio y venganza como motor de nuestras acciones".

Asimismo, se indicó que "se cerró un ciclo coronando con verdad y justicia el largo camino de 8 años y 7 meses", y se destacó que con "ese fallo se dio por tierra con las dilaciones", asegurado que "la verdad estuvo y estará siempre de nuestro lado".

Entre los mensajes que inundaron a las redes sociales, entre otros se destacaron el de Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, quien escribió que "a 9 años de la tragedia de Once abrazos a los familiares y amigos de las víctimas. ¡La corrupción mata!".

Por su parte, Cristian Ritondo manifestó: "Acompañamos el pedido de Justicia de las familias víctimas de la tragedia de Once.

Reafirmamos nuestra convicción de que el Estado es responsable y exigimos que se trate el proyecto de Ley que otorga un resarcimiento económico a todas las familias y víctimas".

