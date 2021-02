https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El encuentro decisivo de la Región Litoral Sur, semifinal por el ascenso, pondrá cara a cara a Atlético Paraná y al equipo de Carlos Trullet desde las 17.10 en la capital entrerriana. Al vencedor de hoy lo espera Racing de Córdoba, el próximo domingo en cancha a definir.

Torneo Federal Amateur Ben Hur, por un lugar en la final El encuentro decisivo de la Región Litoral Sur, semifinal por el ascenso, pondrá cara a cara a Atlético Paraná y al equipo de Carlos Trullet desde las 17.10 en la capital entrerriana. Al vencedor de hoy lo espera Racing de Córdoba, el próximo domingo en cancha a definir.

Habrá mucho en juego este lunes en Paraná. Por la final de la Región Litoral Sur del Regional Amateur, Ben Hur, con la conducción de un experimentado Carlos Trullet, visitará al local Atlético a partir de las 17.10, en lo que será además una semifinal por el ascenso al Federal A ya que el ganador se enfrentará el domingo 28 de febrero a Racing de Córdoba. El arbitraje para hoy en la capital entrerriana estará a cargo de Matías Balmaceda, con Claudio Daniluk y Alexis Toscano como asistentes, todos de Río Tercero.

El Lobo viene de imponerse por 3 a 0 a Atlético Carcarañá para quedarse con el primer puesto de su grupo clasificatorio, objetivo que el Decano paranaense ya había conseguido el 7 de febrero en la zona de la vecina provincia. Los dos equipos tuvieron los mismos números generales con 4 victorias, 1 empate y 1 derrota, pero Atlético Paraná consiguió una mejor diferencia de gol ante sus rivales lo cual le permitió asegurarse la localía.

En el terreno de las especulaciones previas, puede esperarse un partido cerrado, con pocos espacios. Los dos equipos tienen mayoría de futbolistas de experiencia, con oficio para encarar este tipo de encuentros con mucho en juego.

Ben Hur viene entonado por su último triunfo, pero consciente de que tendrá 90 minutos donde no deberá cometer errores si quiere tener aspiraciones de pasar. En principio, el técnico Carlos Trullet dispondría la misma formación que viene de imponerse a Cremería y que, especialmente en el aspecto defensivo, no tuvo fisuras. No obstante, hoy se evaluará a Gustavo Mathier por una molestia y de no estar en plenitud lo reemplazaría Luis Ybáñez.

En cuanto al dueño de casa, dirigido por Hugo Fontana, tiene una base de futbolistas conocidos por el fútbol rafaelino. El arquero Sebastián Vergara pasó por 9 de Julio hace un par de temporadas, el atacante Emir Izaguirre lo hizo por Ben Hur hasta el año pasado, mientras que el volante ofensivo Leandro Mansilla estuvo hace una década. Asimismo, los experimentados Maximiliano Piris, Pablo Lencioni (que está suspendido), Alexis Ekkert y Nicolás Ledesma, han sido enfrentados por la BH -en ese momento estaba Mathier, en el último antecedente de 2013-, en el viejo Federal B.

El Lobo rafaelino, según La Opinión, tuvo su último entrenamiento este domingo por la mañana, donde el cuerpo técnico trabajó en pelota parada. El plantel -con 20 jugadores- se reunirá este lunes al mediodía para almorzar en el estadio "Néstor Zenklusen" y a las 12.45 la delegación partirá hacia Paraná. Además de los titulares, lo harán Alan Velázquez, Tomás Asteggiano, Andrés Grosso, Leandro Sosa, Facundo Hang, Marcos Valsagna, Matías Zbrun y Maximiliano Bustamante.

Probables formaciones

Atlético Paraná: Gustavo Vergara; Juan Galetto, Raúl Albornoz, Federico Córdoba y Franco Lozano; Leandro Figueroa, Marcos Minetti, Alexis Ekkert y Leandro Mansilla; Nicolás Ledesma o Emir Izaguirre y Cristian Gareiz. DT: Hugo Fontana.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier o Luis Ybáñez, Miguel Yuste, Martín Zbrun y Martín Alemandi; Joaquín Castellano, Nicolás Besaccia, Leandro Sola y Ricardo Acosta; Leonardo Ochoa y Diego Nuñez. DT: Carlos Trullet.

Estadio: "Pedro Mutio".

Árbitro: Matías Balmaceda (Río Tercero).

Horario: 17.10.