El dúo Daft Punk anunció su separación

Lunes 22.02.2021

13:40

Lo han comunicado a través de un vídeo de ocho minutos titulado "Epilogue".

El dúo francés Daft Punk ha anunciado este lunes su separación después de 28 años de carrera. En un vídeo publicado en su cuenta de Youtube, el grupo formado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, pone fin a una prolífica carrera en la que han conseguido crear algunos de los temas de música electrónica más conocidos y bailados de la historia.

El vídeo con el que se han despedido se llama Epílogo y es un extracto de Electroma, la película que lanzaron en 2006. La escena ha desconcertado a los fans y la publicista del dúo ha tenido que confirmar a la revista Pitchfork que se trata de una separación para siempre y no un parón debido a la pandemia.

Debutaron en 1997 con el álbum Homework, que incluía temas como Around the world, y que ayudó a redefinir la escena del house y la electrónica en Francia. El dúo arrasó en las listas de éxitos de todo el mundo con su siguiente trabajo, Discovery, que incluía canciones como One More Time and Harder, Better, Faster, Stronger, temas que a día de hoy se siguen bailando y que se han versionado hasta la saciedad.

Discovery no solo los convirtió en estrellas internacionales, también sentenció la forma en la que se presentarían al mundo. Para la promoción del disco los integrantes de Daft Punk aparecieron ataviados con cascos y trajes de robot, una estética que no abandonaron y que se convirtió en su seña de identidad.

A lo largo de su carrera cosecharon varios Grammy y premios VMA, además de ser reconocidos por la revista Rolling Stone como uno de los 20 mejores dúos de la historia.

El dúo tuvo un nuevo momento de gloria en 2013, con el lanzamiento de Get Lucky. La canción se coló en el top 10 de las listas de éxitos de 32 países diferentes y ganó una decena de premios, entre ellos el Grammy a la mejor grabación del año. Ese mismo año colaboraron con Kanye West en su álbum Yeezus.

Su influencia en la cultura popular va mucho más allá de su música y su imagen se ha colado en series como Padre de familia, además de vender miles de productos de merchandising. El de Daft Punk era uno de esos raros casos en los que seguían manteniendo la etiqueta de cool a pesar de arrasar en las listas de éxitos.

El dúo no ha confirmado si cada uno seguirá una carrera en solitario o este es el final de su aventura musical.