Lunes 22.02.2021

17:16

Seleccionado argentino femenino de fútbol

Argentina cayó nuevamente en su segunda presentación en la She Believes Cup ante Canadá

Segunda fecha de la She Believes Cup, un cuadrangular que se disputa en la ciudad estadounidense de Orlando

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El seleccionado argentino femenino de fútbol volvió a perder este lunes por la segunda fecha de la She Believes Cup, un cuadrangular que se disputa en la ciudad estadounidense de Orlando, esta vez frente a su par de Canadá, por 1 a 0, luego de ser goleado en el debut frente a Brasil.

Argentina, 31ra. en el ranking mundial, cayó ante el seleccionado canadiense, que está octavo, sumando así su quinta caída en la misma cantidad de enfrentamientos entre ambos representativos, según consignó el sitio oficial de AFA. Tenés que leer La Selección Argentina fue invitada a uno de los torneos amistosos más importantes del fútbol femenino

Los anteriores cuatro enfrentamientos arrojaron los siguientes resultados: 24/9/03 - Argentina 0 - Canadá 3 - Mundial 2003 - Estados Unidos. 14/8/08 - Canadá 5 - Argentina 0 - Amistoso - Corea del Sur. 06/8/08 - Argentina 1 - Canadá 2 - Juegos Olímpicos - Beijing. 20/10/11 - Canadá 1 - Argentina 0 - Juegos Panamericanos - México ​ La alineación inicial de Argentina que dirige Carlos Borrello fue esta noche la siguiente: Laurina Oliveros; Adriana Sachs, Agustina Barroso, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Vanessa Santana, Lorena Benítez y Clarisa Huber; Mariana Larroquette; Soledad Jaimes y Yamila Rodríguez. Argentina venía de sufrir una goleada en el debut ante las brasileñas del pasado jueves por 4 a 1 en el cotejo inaugural jugado en el mismo escenario de esta noche ante Canadá, el Exploria Stadium de Orlando, Florida. Esta es la sexta edición de la She Believes Cup, un torneo amistoso de jerarquía en el que también juega el anfitrión, Estados Unidos, número uno del ranking y actual campeón mundial y olímpico, al que Argentina enfrentará el próximo miércoles en este estadio de Orlando con capacidad para 25.000 espectadores, que por protocolo sanitario a raíz de la pandemia de coronavirus obviamente no puede completar su aforo. Argentina fue invitada por primera vez a participar de este certamen en reemplazo de Japón, que desertó justamente a raíz de la pandemia de Covid-19, debido a su buena performance en el Mundial de Francia 2019 y tras obtener la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima de ese año, aunque llegó a este cuadrangular en inferioridad de condiciones en la faz competitiva, ya que no tuvo actividad durante 2020. Con información de Télam