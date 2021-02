https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 22.02.2021

20:33

Llegan cartas Línea directa

Independencia y dignidad

UN LECTOR

"Si algo nos faltaba a los argentinos para ser un país bananero, dependiente, colonia del Imperio, es la presencia de submarinos de guerra en el mar territorial argentino. Una vergüenza ¿cuándo habrá un patriota en este país? ¿Cuándo tomaremos decisiones independientes? Ya tenemos una base china que nadie conoce en qué términos en que fue autorizada. Próximamente tendremos una rusa, y seguimos rindiéndole pleitesía a los británicos que son nuestros enemigos. Invito a que se interioricen acerca del Tratado de Madrid que es la rendición incondicional de Argentina después de la Guerra de Malvinas. Necesitamos dignidad.".

****

Hermanos

LIDIA MONTAGNINI

"Al Señor Alcides Fabro le sugiero que lea el libro 'Hermanos' de Santiago O´Donnell, también se lo recomiendo a todos los lectores, en el que el periodista narra al detalle una serie de entrevistas que mantiene con Mariano, el hermano de Mauricio Macri. Dice textualmente: 'el maltrato y el sistema de chantaje y estafas que primero destruyeron a la familia, y luego a la Argentina, llegó a negarse a pagarle a su hermana Sandra, los remedios importados para el tratamiento de su cáncer terminal. Se hizo cargo de eso un primo. Sandra murió el 28 de junio del 2014 a los 53 años…' Gracias y que tengan una buena semana".

****

Maltrato inaguantable

BEBA DE BARRIO LOS HORNOS

"A propósito del caballo maltratado que rescataron hace unos días, lo leí en El Litoral, me pregunto, ¿qué hace la presidenta de la brigada equina y de SOS Caballos? ¿No ven los animales que están tirando de los carros, maltratados por unos animales humanos? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta situación? Da pena ver cómo los carreros maltratan a esos pobres caballos".

****

Estacionamiento medido

MARÍA DE CONSTITUYENTES

"Yo no puedo creer que los vecinos tengamos que informarle a los inspectores municipales de la existencia de una ordenanza que permite el estacionamiento de ambas manos en la zona de calle Junín y Santiago del Estero desde calle Urquiza hacia el oeste. De ese sector, hasta calle Francia se cobra estacionamiento medido en ambas manos, pero desde esta arteria hacia el oeste no hay más estacionamiento medido, estando permitido estacionar en ambas manos. Sin embargo, los inspectores municipales pasan haciendo multas a quienes estacionan del lado izquierdo. Yo me pregunto, ¿no hacen un curso antes de tener el ejercicio de poder de policía de tránsito? Espero que antes de seguir multando a los vecinos, estudien las ordenanzas. Gracias por el espacio".

****

Memoria o el abismo

UN LECTOR

"El ex presidente Menem falleció hace una semana. Todo el periodismo hace prensa amarilla y lacrimógena sobre este hecho. Pero yo como argentino voy a hacer mis críticas de manera respetuosa, como frente a cualquier persona que ha hecho. Este presidente fue el más corrupto, cholulo y vende patria que hubo en la Argentina. Y recuerdo que estaba sentado en el Senado condenado en tres instancias. O sea, teníamos un delincuente que nos representaba como senador. El expresidente Menem rifó el patrimonio de los argentinos y no merece otra cosa que la condena de la historia, pero nosotros lo velamos en el Congreso. Lo digo como peronista. Una vergüenza. Los argentinos tenemos que tener memoria o nos espera el abismo. Muchísimas gracias al diario por publicar mi comentario".

****

El fin de la independencia judicial

UN LECTOR

"A nuestro entender, con la aprobación en este febrero de 2021 del Código Procesal Penal Nacional, se acabó la Justicia Penal Federal y el castigo o sanción en la Argentina. Ya había avisos con la suelta masiva de presos y las prisiones vip domiciliarias de los corruptos sentenciados. Sin entrar en tecnicismos porque hay excelentes artículos publicados, ahora se permite apelar las sentencias firmes de la Corte Suprema ante organismos internacionales. En libertad o solo prisión domiciliaria. Agreguemos a esto lo que venimos denunciando hace un año. En Santa Fe se constituyó el Ministerio Público de la Acusación para proteger a la política corrupta. Y se dictó un código procesal precisamente que no contempla la acción pública de delitos de corrupción, ni siquiera su investigación, si no lo deciden los fiscales. Además este ministerio es autónomo por ley de creación. No forma parte del Poder Judicial, por ende, es inconstitucional".