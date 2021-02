https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.02.2021 - Última actualización - 20:48

20:42

Mirada desde el sur Rosario, Menem, el voto popular y los repollos La Región Rosario se consolidó como tal en la década del 90. Es necesario no olvidar ni distraerse y, básicamente, asumir las culpas… las "culpas del éxito".

Un muchacho, actor político en Rosario, con pactos reales, efectivos, con el oficialismo, escribió en su cuenta de Twitter: "Menem murió impune, libre y como senador. Junto con Videla de los personajes que mas daño le hicieron a la patria. Desmantelando el estado, aumentando la desigualdad e imponiendo la cultura individualista neoliberal en casi todas las esferas de la vida. Ni olvido ni perdón". Poco que decir ante la libertad de expresión, algo que todos defendemos. Muchos creen que el mundo empieza cuando llegan. Y le suman el juego de los absolutos. Siempre. Nunca. Nada. Todo. Si creemos en el poder de los votos el juicio a Menem y a Videla debería ser diferente. El dirigente es joven, eso torna peligrosa su furia. Hoy las decisiones del Concejo (la mayoría) dependen de la alianza con su grupo. Menem, en la gobernación como en las presidencias, contó con el voto popular.

FORMADORES DE OPINIÓN

Otro muchacho, productor periodístico y co-conductor, publicó en su Twitter: "Señor presidente con todo respeto. Ese expresidente (tbn) arruinó y rifó las empresas del Estado (eran muchas y muy necesarias). Aniquiló la industria nacional abriendo la impo de manera desenfrenada. Aplastó la educación y la cultura pública. Todo en democracia. Y la soberanía?".

Es necesario detenerse en la acumulación que hace el joven colega. Es difícil ahondar en los "porqué", como resulta difícil tornar racional la sumatoria de acusaciones. Tal vez en mitad de una tribuna… pero es evidente que el yerro está implícito. Pedir una mesa de trabajo cuando lo que existe es un tablón y un grito de gol. Es otro periodismo. Las elecciones generales, sus resultados, tienen para este muchacho una valoración diferente, mejor dicho un desdén manifiesto, claramente expresado.

DESCUBRIENDO EL AYER COMO ALGO NUEVO

"No hubo límites en la entrega que realizó el riojano, aplaudido por muchos que, tiempo después, con el kirchnerismo, aplaudieron todo lo contrario.

Nada importaba. Solo sostenerse en el poder. Disciplinando al peronismo, al sindicalismo y a la oposición que encarnaba un radicalismo absolutamente desprestigiado por el pésimo final del gobierno de Raúl Alfonsín. Ese final fue precipitado por el propio Menem y sus apóstoles, que con Cavallo en el plano externo y operadores berretas como el santafesino Antonio Vanrell en el interno, hicieron un aporte fundamental para que el infierno inflacionario derivara en el estallido social de los saqueos de 1989."

La nota, más extensa, lleva la firma de un colega rosarino, con algunos años, acaso con mayor experiencia vital, que califica con mas profundidad sus dichos. Es pública y lo dicho: firmada. Es una de las necrológicas que la muerte de Menem desató. Esto es, desde el punto donde nos encontramos, el periodismo y la sustancia: Testigo, Memoria y Propuesta. Cabe preguntarse si es esta la memoria que sobrevivirá. Me sobrecoge el sesgo. Muy parcial, demasiados olvidos.

LA DISTRACCION Y LA CULPA

"Analizando las expresiones de pesar publicadas y las presencias en el sepelio del ex Presidente, Carlos Menem, se advierte hasta dónde el 'menemismo' colonizó a casi todo el arco político argentino. Macri y Pichetto, Alberto Fernández y Massa, casi todos los gobernadores del PJ."

Esto escribió, en su cuenta autorizada, Roberto Miguel Lifschhitz. Demasiado claro. Absolutamente.

Es el colofón a todo un pensamiento del sur de la provincia (de allí los cuatro testimonios) en el caso de Lifschitz hay memoria de su existencia en la década del 90. Suya y del socialismo, donde participaba. Tal vez deba revisarse todo el comportamiento de la Región.

Es imposible el contrafactismo. La Región Rosario se consolidó como tal en la década del 90. No hace falta abundar, es necesario no olvidar ni distraerse y, básicamente, asumir las culpas… las "culpas del éxito". Es propio de quienes esquivan la realidad creer en las casualidades. No son tales, no en Región Rosario.

LA HISTORIA ES UN LARGO RÍO

Es difícil sostener una conversación, aun una clara charla a distancia, si no se afirman algunos puntos previos. La continuidad de la historia que pone a cada uno en circunstancias que vienen del inmediato pasado (también del más lejano) y que se proyectan al mañana.

Despojar a Menem del pasado, quitarle amplitud a su presente y recortar su figura es ilícito para la generosidad y comprensible para la cerrazón del "ahistoricismo". Hay un riesgo que es necesario advertir. Quitarle a Menem el respaldo del voto popular es atacar éste valor: el voto. No una, varias veces.

Rescatemos un punto. En su última elección nacional presidencial Menem sumó el 25%, Kirchner el 23% y Rodríguez Sáa el 12%. En redondo: el 60% de los votos fueron peronistas. Reparemos en la suma y en el valor de cada uno.

Con votos subieron todos y cada uno de los presidentes del 1983 en adelante, como antes Perón, Frondizi, Illía y antes Irigoyen, para citar los ejes de una democracia popular.

RESPETO Y UBICACIÓN PRESIDENCIAL

Es Alberto Ángel Fernández, porteño… y abogado, quien escribe: "Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia fue Gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi respeto a Zulema, Zulemita y a todos los que hoy lo lloran".

Cambiar el eje es parte de las libertades que poseemos en Argentina. Fernández, el presidente, pone las cosas en su lugar. La continuidad de la historia es un deber de honestidad y asusta que se piense que Menem es producto de un repollo gigante en Anillaco. Aceptar que se enojen con él resulta, en cierto punto, divertido. El voto popular es el bastión que las minorías atacan y atacan… y atacan. Por algo será.

Ayudará, para entender a los antidemocráticos, conocer el origen de la teoría del repollo: …"Otra versión ingenua para disfrazar la concepción genital de los bebés. Los seres humanos idearon este relato, bastante absurdo por cierto, considerando que el repollo reunía las condiciones necesarias para protagonizar la historia. El repollo o col es una planta comestible de la familia de las brasicáceas que presenta hojas grandes, con distintos formatos, reunidas en capas que contienen un cogollo en el centro. Este diseño natural fue útil para hacer creer a los infantes que deshojando un repollo se podía encontrar en su interior a un bebé. Tal vez ridículo, seguramente inverosímil, pero así funcionó durante algunos siglos. Es más, todavía podemos escuchar esta versión en el hogar de algún conocido". (Wikipedia)

Si Menem provino de un repollo todo está bien guardado, aún la democracia y el voto popular. Es un alivio en estos pagos.

La Región Rosario se consolidó como tal en la década del 90. Es necesario no olvidar ni distraerse y, básicamente, asumir las culpas… las "culpas del éxito". Es propio de quienes esquivan la realidad creer en las casualidades. No son tales, no en Región Rosario.

La continuidad de la historia es un deber de honestidad y asusta que se piense que Menem es producto de un repollo gigante en Anillaco. El voto popular es el bastión que las minorías atacan y atacan… y atacan. Por algo será.